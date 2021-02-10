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Качественный портативный аккумулятор может прослужить до 5 лет. Единственный нюанс — спустя несколько сотен циклов зарядки он, вероятно, частично потеряет емкость. Тем не менее останется пригодным для зарядки мобильных устройств. Важно придерживаться правил безопасной эксплуатации повербанка, иначе его не хватит и на год. Более того, из-за небрежного обращения гаджет может стать источником опасности. Известны случаи, когда халатность пользователей приводила к возгоранию элементов питания.

Выбирать повербанк для телефона лучше в проверенном магазине. Покупка на вторичном рынке — не самое рациональное решение. Практически невозможно узнать, как с внешним аккумулятором обходился предыдущий владелец.

Калибровка перед активным использованием

Любое устройство со встроенной батареей нуждается в калибровке. Так называют процесс приведения элементов питания в состояние максимальной эффективности.

Чтобы откалибровать новый повербанк, его нужно зарядить до 100% и полностью разрядить 2-3 раза подряд. Если энергоемкость невысокая, можно справиться за один день. При высокой мощности придется потратить больше времени.

Понять, что повербанк полностью заряжен помогает индикация. Она бывает двух видов:

Обычная — в виде лампочек.

Цифровая — в виде дисплея, на который выводятся данные.

Хранение в заряженном состоянии

Хранить повербанк разряженным неправильно. «Обнуленные» аккумуляторные батареи быстрее приходят в негодность. Оптимальный уровень заряда составляет 60-80%. Именно такой показатель обычно у только что купленных гаджетов со складов.

Лучше зарядить портативный аккумулятор до 100% и немного разрядить его перед хранением, чем остановить цикл зарядки на 70 или 80 процентах.

Неполная разрядка

Аналогично смартфону или ноутбуку, внешний электрический аккумулятор не рекомендуют разряжать до нуля. Когда процент заряда приближается к 20, уже можно искать розетку для подключения к питанию.

Использование качественного кабеля

Основные требования к сетевому шнуру для зарядки портативного аккумулятора:

Достаточная длина . Повербанк не должен «висеть» на проводе.

Цельная изоляция . При наличии видимых механических повреждений кабель целесообразно заменить на исправный.

Качественный коннектор. Сделанный из плохих материалов «штекер» может остаться в повербанке при резком отсоединении.

Защита от перегрева и переохлаждения

Длительное пребывание «павера» на жаре или морозе чревато неприятными последствиями, в числе которых снижение емкости, проблемы с зарядкой и произвольное выключение.

Повербанк может перегреть сам себя, когда заряжается. При обнаружении сильного повышения температуры корпуса нужно временно отключить аккумулятор от зарядного устройства. Это поможет охладить его и снизить риск выхода из строя.

Опасно пользоваться портативной батареей, которая упала с большой высоты. При наличии внутренних повреждений она может взорваться. Об этом следует помнить и по возможности не носить ее в открытом мелком кармане и не класть на покатые поверхности.