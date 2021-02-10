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Компания Xiaomi уже на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции по продажам своих смартфонов. Пользователи активно приобретают новые мобильные устройства от данного производителя и интересуются, как правильно ими пользоваться. На сайте Andro-news.com регулярно появляются полезные статьи по настройке смартфонов Сяоми. В этом же материале мы расскажем, как правильно заряжать телефон Xiaomi, каких действий стоит избегать, а какие процедуры наоборот продлят жизнь аккумулятору.

Какие типы аккумуляторов установлены в смартфонах

В современных смартфонах используется два вида аккумуляторов – литий-полимерные (Li-pol) и литий-ионные (Li-ion). Они полностью вытеснили никель-кадмиевые и никель-металлгидридные батареи, которые активно использовались в двухтысячных годах. Рассмотрим преимущества и недостатки Li-pol и Li-ion. К плюсам следует отнести:

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1.Не имеют «эффекта памяти».

2.Недорого стоят.

3.Обладают большой емкостью, но при этом мало весят.

4.Отличаются безопасностью (особенно, если используется сухой электролит).

Из минусов можем отметить недолговечность: литий-ионных и литий-полимерных батарей хватает на 2-3 года. Потом нужно менять АКБ, иначе телефон будет очень быстро разряжаться. Кстати, узнать о времени автономной работы популярных смартфонов можно в фирменном тесте Андроньюс, перейдя по этой ссылке.

Правильная зарядка телефона сразу после покупки

Теперь выясним, как нужно заряжать новый смартфон. Поскольку в мобильных устройствах установлены батареи Li-pol и Li-ion, осуществление каких-то особенных действий не требуется.

Если на смартфоне менее 50% заряда, рекомендуется сразу подключить его к сети. Когда батарея полностью зарядится, можно приступать к первоначальной настройке нового девайса. Далее активно пользуйтесь телефоном, чтобы он самостоятельно разрядился до 0%. В выключенном состоянии поставьте устройство на зарядку и дождитесь 100%. На этом процедура заканчивается. В последующие разы полностью разряжать и заряжать смартфон не стоит. Оптимальный предел описан в следующем пункте.

По желанию можно провести калибровку нового Xiaomi, но это необязательная операция:

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1.Разрядите приобретенный телефон на 5-10% от того заряда, что был на момент покупки.

2.Выключите девайс и оставьте заряжаться на 12 часов, по истечению которых снимите его с зарядки и не трогайте 5-10 минут.

3.Включите аппарат и подсоедините его к сети еще на 1 час.

4.Вновь отключите девайс от сети и повторно выключите.

5.Через 5 минут поставьте смартфон на зарядку в течение еще одного часа.

После выполнения всех вышеописанных действий включите смартфон и начните пользоваться им в обычном режиме. Учтите, что калибровку нельзя проводить чаще чем 1 раз в месяц.

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Как заряжать телефон на постоянной основе

Ни в коем случае нельзя разряжать смартфон до самостоятельного выключения. Это пагубно сказывается на состоянии АКБ. Заряд до 100% тоже вредит аккумулятору. Идеальный вариант – ставить устройство на зарядку, когда осталось 20-15%. В это время придет оповещение, что пора зарядить телефон. Отключать его от сети стоит, когда батарея зарядилась до 80-90%.

Оставлять девайс заряжаться на всю ночь – тоже плохая привычка. Телефон на протяжении долгих часов постоянно подпитывается до 100%, из-за чего АКБ начинает перегреваться. Лучше вечером подпитать Xiaomi до 80-90%, а перед сном активировать энергосберегающий режим, либо выключить интернет.

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Советы, которые продлят жизнь аккумулятору

Воспользуйтесь нашими рекомендациями, благодаря которым батарея будет меньше изнашиваться.

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1.Поддерживайте уровень заряда в пределах 15-90%.

2.Не оставляйте смартфон заряжаться на всю ночь.

3.Проводите калибровку раз в месяц-полтора.

4.Используйте оригинальный блок питания и USB-кабель. Если родной зарядный блок сломался или потерялся, приобретите сторонний гаджет, но только от надежного производителя. Не стоит покупать дешевые китайские зарядки. Также обращайте внимание на мощность неоригинального зарядного устройства: она должна совпадать с характеристиками родного АКБ.

5.Не перегревайте мобильное устройство тяжелыми играми или ресурсными приложениями. Чехол используйте только при необходимости, так как плотный материал тоже способствует перегреву. Температура не должна подниматься выше 38 градусов. Измерить температуру процессора можно с помощью специальных приложений, которые есть на GooglePlay.

6.По минимуму используйте телефон при сильном морозе. Если на улице ниже -20°C, старайтесь не пользоваться устройством и носите его во внутреннем кармане куртки.

7.Воздержитесь от зарядки телефона через USB-порт компьютера. Смартфон будет заряжаться очень долго, и АКБ перегреется. Используйте только стандартные розетки на 220 Вольт или повербанки.





Ответы на распространенные вопросы

Поскольку тема довольно обширная, мы собрали все часто задаваемые вопросы и готовы на них ответить.

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Вредна ли быстрая зарядка

Быстрая зарядка не способна существенно навредить аккумулятору, поскольку технология Quick Charge регулирует подачу тока. Но во время быстрой зарядки смартфон нагревается, а это уже вредно для АКБ. Поэтому на постоянной основе использовать быструю зарядку не рекомендуется.

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Может ли батарея взорваться

Литий-полимерные аккумуляторы абсолютно безопасны. А вот при использовании литий-ионных в очень редких случаях фиксировались взрывы. Для большей безопасности производители сейчас изготавливают такие батареи из сухого электролита, а не жидкого, который легко воспламеняется. Чтобы обезопасить себя, не оставляйте смартфон заряжаться под прямыми солнечными лучами, и не доводите процессор до экстремального нагрева.

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Правда ли, что игры плохо влияют на аккумулятор

Если ваша модель смартфона оснащена мощным процессором и имеет встроенную систему охлаждения, можете без проблем играть в требовательные игры. Батарея страдает только тогда, когда из-за игр телефон сильно перегревается.

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Нужна ли калибровка аккумулятора

Вы можете периодически проводить данную процедуру, но в список обязательных она не входит. Если телефон хорошо держит заряд, калибруйте АКБ не чаще 1 раза в два-три месяца.

Мы обсудили, как правильно заряжать телефон Xiaomi после покупки и в последующие разы. Надеемся, что наши советы продлят время автономной работы вашего смартфона.

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