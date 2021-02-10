Как проверить Xiaomi на оригинальность (подлинность)

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Переживаете, что ваш Xiaomi – подделка? Давайте узнаем, как проверить его подлинность!

С самого начала своего существования Xiaomi быстро набрали популярность за счет философии выпуска своих устройств – максимум возможностей за минимальный ценник. Когда компания только появилась на свет, многие фанаты смартфоностроения восприняли Xiaomi не иначе как очередной китайский «подвальный» бренд, делающий свою продукцию буквально на коленке.

Однако история показала, что Xiaomi не превратились в тыкву после изначальной позитивной реакции журналистов и техно-энтузиастов. Наоборот, китайский бренд буквально «с ноги» открыл дверь в масс-маркет, и теперь шансов увидеть смартфон Xiaomi в руках обычного пользователя, возможно, даже проще, чем некогда сверхпопулярные популярные устройства от Samsung.

К сожалению, такой ошеломляющий успех принес не только очевидные плюсы, но негативные последствия – Xiaomi не обошел стороной такой привычный «недуг» более крупных производителей, как подделка продукции. Если вы решили приобрести себе устройство Xiaomi, несмотря на и без того низкий ценник подлинной продукции китайского бренда, вы все равно можете нарваться на подделку. Как же отличить оригинал от подделки? Давайте разбираться!

Проверка через официальный сайт Xiaomi

Самым точным и на 100% работающим способом будет самый простой и очевидный – собственный сервис Xiaomi, запущенный, очевидно, для того, чтобы предотвратить массовые подделки китайской компании. В лучших традициях Apple, которым Xiaomi пытаются подражать, сайт выполнен в минималистичном и понятном даже для пользователя начального уровня стиле.

Проверка по серийному номеру

Итак, сначала проверим подлинность смартфона по его серийному номеру. Найти его можно на коробке, в которой поставлялось устройство. Обозначается номер простой аббревиатурой – SN (Serial Number – серийный номер). Вписываем «серийник» в соответствующую строчку на открывшейся странице сайта проверки и удостоверимся, соотносится ли выданный результат с моделью вашего смартфона.

Проверка по IMEI

Также проверить, не продали ли вам какую-то дешевую копию, можно и по IMEI – индивидуальный международный идентификатор любого смартфона или даже обычного «кнопочного» телефона. Его также можно найти на коробке купленного вами устройства Xiaomi. Процесс проверки аналогичен первому способу – просто вбиваете номер и сравниваете результат.

Проверка через приложение AnTuTu Officer

Если вы хотите дополнительной проверки, чтобы закрыть вопрос подлинности вашей покупки раз и навсегда, то в помощь также может прийти приложение от стороннего разработчика, а именно AnTuTu Officer. Как можно понять из названия, AnTuTu Officer был разработан командой, работающей над, возможно, самым известным бенчмарк-тестом – AnTuTu.

К сожалению, как и само приложение-бенчмарк, AnTuTu Officer было беспощадно удалено с просторов Google Play Маркета – привычным поиском в магазине от Google найти его не получится. Однако не стоит расстраиваться – в этой ситуации нам, как, впрочем, и всегда, поможет любимый многими форум 4PDA. Вбиваем в строку поиска того же Google или, например, Yandex запрос «AnTuTu Office 4PDA скачать», и вот перед нами появилась страница скачивания нужного нам приложения.

Так вот, установив нужную нам программку, переходим к самой проверке подлинности смартфона Xiaomi. Алгоритм верификации устройства проще некуда – вам необходимо нажать на кнопку Start и дождаться окончания проверки. По необходимости следуйте инструкциям, которые может выдать приложение. Если ваш смартфон пройдет проверку успешно, то на экране вы увидите название вашего устройства на зеленом фоне.

Дополнительные способы проверки подлинности устройств Xiaomi

Конечно, даже несмотря на официальные способы проверки только что купленного телефона Xiaomi, быть полностью уверенным в результатах сканирования IMEI или серийного номера получится, наверное, только у тех людей, кто не знает слово «сомнения». Для всех остальных есть еще несколько способов удостовериться, что новый смартфон – не подделка.

Проверка по программному обеспечению

Мы уже с вами много раз обсуждали значимость прошивки от Xiaomi – MIUI. Это не просто один из самых популярных интерфейсов на базе Андроид. MIUI – это лицо Xiaomi, часть его рыночного «ДНК». Во многом именно благодаря красивой, функциональной и во многом новаторской прошивке Xiaomi стали настолько известны и любимы по всему миру.

Кроме, по мнению многих, красивого внешнего вида и наличия многих крутых функций, наличие MIUI, установленной «из коробки», предполагает не только то, что пользователю будет удобно переходить от одного устройства Xiaomi, но и полную уверенность в подлинности продукта. Да, все так просто – если вы покупаете смартфон от Xiaomi, и на нем установлена именно MIUI, можете быть уверены в том, что перед вами настоящая «лицензия».

Как и других более именитых брендов, Xiaomi коснулось известное проклятие – подделки оснащаются абсолютно неадекватным, «кривым» софтом. Обычно программисты этих компаний-однодневок, которые собирают кассу на доверчивых покупателей, не особо заморачиваются с подготовкой «ровно» работающего ПО. А зачем, если все остальное сделано так похабно? На готовую болванку устанавливается какой-то невразумительный самопал, полный вирусов и багов. Естественно, никакой сертификацией от Google там и не пахнет.

Также некоторые «счастливцы», попавшие на развод, рапортуют, что просто так разблокировать загрузчик, чтобы установить ту самую MIUI, не получтся – смартфон выдаст все возможные ошибки и может навсегда уйти в цикличную загрузку, в итоге превратившись в «кирпич».

Так что обязательно во время покупки не забудьте банально включить устройство, чтобы распознать установленную на нем MIUI.

Проверка комплекта поставки и внешнего вида смартфона

Еще одним очевидным пунктом общей проверки устройства будет осмотр коробки, в котором поставляется новый смартфон. Коробка должна иметь качественную типографию, банально выглядеть «нестыдно». На ней должны присутствовать упомянутые выше серийный номер и IMEI, а также краткие технические характеристики.

Внутри коробки обязательно просмотрите комплект поставки – вне зависимости от стоимости смартфона Xiaomi внутри коробки должны находиться в обязательном порядке: блок зарядного устройства, кабель зарядки, краткая инструкция и талон гарантийного использования.

Также не забывайте осмотреть внешний вид смартфона. Одним из преимуществ смартфонов Xiaomi является достаточно неплохое качество сборки, учитывая стоимость устройств. Если вы отмечаете, что детали гаджета прилегают друг к другу недостаточно плотно и при сжатии смартфона появляются посторонние скрипы и другие звуки, скорее всего, перед вами фальшивка.

Напоследок посоветуем также проверить соответствие характеристик, указанных на коробке, с реальным использованием аппарата. Прямо перед покупкой попросите послушать какую-либо мелодию, чтобы узнать качество динамиков. Обязательно сделайте пару фотографий на каждый из модулей камер, чтобы увидеть качество снимков – если вы приобретаете смартфон-среднебюджетник, а фотографирует он как кнопочная Нокиа, то, очевидно, вас обманывают.

Будьте внимательны перед покупкой, и не забывайте о том, что даже после приобретения некачественного (неподлинного) товара, вы всегда можете вернуть его, если вас что-то смущает.