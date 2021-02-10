Как Qualcomm поможет Google и Samsung победить Apple

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Qualcomm все больше вкладывается в создание чипов для носимой электроники и в следующем году представит новые платформы

Нынешний год может стать знаковым для умных часов на базе Wear. Еще весной Google и Samsung объявили о том, что они объединились, чтобы создать новую операционную систему Wear, где предложат все лучшее от прошивок для носимых устройств Goggle, Samsung и Fitbit. Поможет дать бой Apple с ее Watch и чипмейкер Qualcomm.

Компания опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила, что увеличивает суммы инвестиций для создания новых чипов для носимых устройств. В следующем году она обещает отчитаться о проделанной работе и представит несколько новых чипов для смарт-часов. Конкретики по части того, какими будут новые процессоры, не прозвучало.

Среди прочего Qualcomm объявила о старте программы Wearables Ecosystem Accelerato, цель которой помочь производителям носимой электроники в создании и выпуске новых устройств. На себя чипмейкер примерит роль посредника, он выступит в качестве координационного центра между различными участниками рынка, которые заняты разработкой, созданием комплектующих и самих носимых устройств, а также разработчиками программного обеспечения.

Qualcomm объявила, что она открыта к сотрудничеству со всеми компаниями, которые заинтересованы в выпуске устройств с чипами Snapdragon Wear. Похоже, что чипмейкер хочет объединить вокруг себя максимально большое количество участников рынка, чтобы единым фронтом выступить против Apple.

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Источник: xda developers