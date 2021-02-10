Wear: зачем Google, Samsung и Fitbit объединились. Что получает каждый

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Сложно было не признать, что дела у WearOS складываются не лучшим образом. Позиции операционной системы от Google на рынке носимой электроники слабы. Достаточно посмотреть на отчет аналитиков Counterpoint по итогам четвертого квартала прошлого года, чтобы понять, что доля устройств с WearOS неумолимо снижается.

Так, если доля Apple Watch к концу 2020 года выросла на 40%, то умные часы на базе ОС от Google вошли в категорию «Другие» даже не удостоившись отдельной строчки в рейтинге как Fitbit, Samsung и Huawei. Добавьте к этому редкие и безликие обновления, и вы поймете, что WearOS была готова присоединиться к другим проектам на кладбище Google.

Союз софта и железа

Поисковый гигант понимал, что нужно что-то менять, возрождать Wear OS и первым шагом стало приобретение Fitbit. Правда, многие тогда посчитали, что такая сделка выгодна лишь производителю носимой электроники, который под натиском Apple начал терять свою долю. С деньгами Google появлялся шанс зацепиться за рынок. Скептики и вовсе считали, что прими Google решение перевести устройства Fitbit на WearOS, она только ускорит уход Fitbit с рынка носимой электроники.

Но, как оказалось, у Google были свои мотивы. Компания не сильна в аппаратных решениях и ей нужна была «железная» база в лице Fitbit. Она ее получила, а еще ей нужны были программные решения, и вот тут было решено позвать на помощь Samsung, а также взять все лучшее от Fitbit.

На данный момент умные часы Samsung остаются одними из интересных предложений на рынке, которые предлагают все, что нужно для пользователей. А еще Tizen одна из лучших прошивок для умных часов после WatchOS, которая предлагает широкий функционал, включая функции для отслеживания физической активности. Fitbit и Samsung сильны именно там, где Google слабее их.

Взяв лучшее от Fitbit и Samsung, у разработчиков WearOS и у Google есть шанс создать что-то новое и конкурентоспособное. На стороне Samsung и Fitbit будет создание аппаратной части умных часов, а также программные фишки и участие в разработке интерфейса. Получается, что в попытке оживить Wear от Google компании Fitbit и Samsung отвечают за железо, частично за софт. Тогда как Google привнесет ядро системы, голосовое управление и дополнительный софт, т.е. в Play Store будут утилиты, которые должны быть лучше таковых на Tizen. Функционал операционки должен получить дополнительные сервисы для отслеживания здоровья и вот тут опыт, знания и ресурсы Google неоценимы.

Что дальше

Фактически Google хочет изменить правила игры на рынке носимой электроники, а в этом ей должны помочь более опытные и матерые игроки. Нет никакой гарантии, что коллаборация Google, Samsung и Fitbit приведет к стремительному возрождению Wear. Но велика вероятность, что усилиями трех компаний удастся поднять авторитет операционки от Google, ослабить влияние других игроков на рынке и убедить широкую аудиторию дать ей второй шанс.

Wear OS и Tizen OS теперь будут развиваться как одна платформа. Google надеется на то, что унификация двух систем приведет к трем преимуществам: рост производительности, увеличение автономности и рост количества разработчиков.

А что же выиграет от сотрудничества Samsung? Так сложилось, что устройства с Wear OS базируются на чипах Qualcomm. Это не самое лучшее железо и американский чипмейкер развивал направление процессоров для носимой электроники вяло и по остаточному принципу. Qualcomm не раз обвиняли в том, что она тормозит развитие смарт-часов и производители вынуждены довольствоваться устаревшим железом.

Теперь сотрудничество Google с Samsung должно стать толчком к расцвету альтернативы — чипов Exynos, которые в плане автономности и энергоэффективности явно выигрывают у решений от Qualcomm. В перспективе Samsung может рассчитывать на рост количества покупателей ее платформ, которые будут тонко и идеально оптимизированы под работу Wear. Увеличение спроса на фирменные чипы = рост прибыли.

Кстати, будущую операционную систему называют просто Wear, избавившись от слова OS. Такое себе решение, но это уже заявка на появление чего-то нового. А вот увидим мы действительно что-то новое и свежее — вопрос открытый. Важно то, насколько кардинально изменится Wear и будут ли изменения качественными, продуманными и полезными. Необходимо, чтобы Wear избавилась от груза старых проблем и сам интерфейс преобразился.

Если что-то пойдет не так и «выхлопа» от сотрудничества не будет, то в проигрыше останется Fitbit. Компания вынуждена будет уйти с рынка носимой электроники. Тогда как Google попросту похоронит очередной неудачный проект. Благо средств, проектов и ресурсов у компании хватает для безбедного существования. Samsung также сможет вновь вернуться к разработке фирменной системы Tizen и продолжить выпуск умных часов с фирменной прошивкой. Правда, имидж обеих компаний все же пострадает, и они вынуждены будут расписаться в бессилии противопоставить что-то Apple в сегменте носимой электроники.

А что думаете вы? Каковы шанс на успех у новой Wear?

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Источник: androidauthorit﻿y