Как включить разделение экрана на Xiaomi (Сяоми)

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Хотите использовать экран вашего Xiaomi на полную? Пользуйтесь разделением экрана!

К сожалению (для многих пользователей), популярность компактных смартфонов уже канула в лету. Времена, когда устройство с экраном в 4.7 дюйма казалось почти что планшетом, остались в прошлом, а на место по-настоящему удобных аппаратов пришли монстры по 6 и 7 дюймов. И с каждым годом размеры становятся все больше и больше.

Несмотря на очевидный минус в виде не самого комфортного опыта пользования, большие размеры экрана не просто так снискали такой спрос. Сейчас смартфон – это больше, чем просто умная звонилка. С помощью смартфона можно не только решать рабочие вопросы, но и отдыхать: смотреть фильмы, ролики на YouTube, просматривать ленту в Instagram и многое другое. И люди настолько притерлись к своим умным помощникам, настолько избаловались удобством пользования, что иногда одного действия за раз многим может и не хватить.

Для того чтобы по-настоящему получать удовольствие от выполнения нескольких дел одновременно мало большого количества «оперативки» - все равно пользователь будет сталкиваться с необходимостью постоянно перескакивать с приложения на приложение. И производители решили эту проблему – можно просто «разделить» экран, чтобы поместить на него сразу две программки. И такую функциональность уже несколько лет предлагает прошивка MIUI от наших любимых Xiaomi. Так как же разделить экран на 2 части в смартфонах Xiaomi?

Разделение экрана на устройствах Xiaomi

На самом деле, как и многие действия в MIUI, процесс разделения экрана очень прост и понятен. Но для того, чтобы быстрее привыкнуть к нему и по-настоящему осознать, насколько он удобен, нужно будет приноровиться к одному из наиболее комфортных для вас способов его вызова. Разберем каждый из них пошагово.

Разделение через нажатие на кнопку в верхнем левом углу

Для начала необходимо будет открыть два необходимых нам приложения и выйти на рабочий стол, оставив программы в оперативной памяти. После этого вам нужно вызвать список запущенных приложений. Если вы пользуетесь жестами, то данный список вызывается жестом «снизу-вверх и удержать по центру». Если же вы приверженец программных кнопок, то вам необходимо нажать на кнопку в виде трех полосок – обычно она располагается слева.

В списке запущенных приложений откроется возможность нажать на кнопку в левом верхнем углу экрана – она будет называться «Разделить экран». Нажимаем на нее, а после этого – на одно из необходимых вам приложений, а именно выбираем это приложение удержанием и перетаскиваем его в верхнюю область экрана. Далее вам необходимо будет выбрать второе приложение из оставшихся в списке, и вы увидите, как экран поделится на две равные части.

Разделение с помощью зажатие на иконку открытого приложения

Второй способ может показаться для многих более удобным и логичным. Для того, чтобы произвести разделение экрана с помощью второго варианта, необходимо будет выполнить начальные действия первого способа, а именно: открыть два необходимых вам приложения и зайти в список запущенных программ.

После этого удерживаем палец на одном из необходимых для вас приложений, пока не появится выбор из возможных вариантов действий – нам нужна кнопка в виде двух полосок. Нажимаем на нее, и наблюдаем разделение экрана, а после этого выбираем второе нужное вам приложение. Готово.

Изменение пропорции разделения экрана

Для большего удобства пользования режимом разделения экрана программисты Xiaomi добавили возможность менять размеры двух «окошек». После разделения экрана вы можете заметить черную полосу посередине дисплея – именно с помощью нее вы можете менять пропорции каждого приложения. Например, если вы хотите, чтобы условный Telegram занимал больше места на экране, пока в фоне играет ролик с YouTube, то вам нужно просто зажать посередине и потянуть либо вверх, либо вниз, пока пропорции не станут для вас комфортными.

Горизонтальный режим

Разделение также хорошо работает не только в вертикальном варианте – просто включите в настройках пункт «Автоповорот» и переверните смартфон.

Отключение режима разделения экрана

Отключить разделение экрана еще проще, чем включить - просто опустите черную полоску посередине в самый низ экрана.

Приложения для разделения экрана

Андроид не был бы Андроидом, если бы умельцы не нашли способы внести еще больше кастомизации в стандартную для системы функциональность. Так, на просторах Google Play Маркет можно найти несколько приложений, которые сделают разделение экрана еще более удобным.

Split Screen Launcher

Данное приложение призвано сделать процесс разделение экрана гораздо быстрее. Его фишка состоит в том, чтобы ярлыки на рабочем столе вашего смартфона из тех пар приложений, которыми вы чаще всего пользуетесь.

﻿Главный экран Split Screen Launcher

Например, если вы, как уже приводилось в пример ранее по тексту, любите одновременно переписываться и смотреть YouTube, то внутри Split Screen Launcher можно выбрать подборку из YouTube и WhatsApp и, по необходимости, нажимать на иконку на экране, чтобы запустить разделение без дополнительных движений.

Floating Apps

Особенностью данного приложение станет возможность сделать из экрана вашего смартфона подобие Windows. Вместо привычного разделения экрана Floating Apps создает маленькие окошки запущенных программ, местоположение которых можно менять, как вам вздумается.

Пример работы Floating Apps﻿

Как мы видим, разделение экрана – действительно очень удобный инструмент для людей, которым стандартного пользования смартфоном просто не хватает, и хочется делать больше, чем обычный юзер.