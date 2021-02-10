Как изменить браузер по умолчанию Xiaomi

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Надоел родной браузер от Xiaomi? Давайте посмотрим, как можно его заменить на что-то более приятное в повседневном использовании

Прошивка MIUI от Xiaomi, помимо внешнего вида и широкой функциональности, обладает такой популярностью, в том числе и из-за предустановленных приложений. Зачастую удобство их использования для многих превосходит опыт работы в приложениях от конкурентов. Единственное слабое звено – «родной» браузер от Xiaomi, который нравится далеко не всем. Сейчас мы посмотрим, как сменить браузер по умолчанию на Xiaomi.

Сам браузер от Xiaomi никогда не славился быстротой и даже стабильностью работы. Конечно, со временем и каждым новым обновлением опыт пользования браузера меняется, но в лучшую ли сторону? Вряд ли. Приложение до сих пор кажется многим достаточно тяжелым и неуклюжим, а скорость открытия страниц оставляет желать лучшего.

Выбор необходимого браузера

Очевидно, для того, чтобы получить более приятный юзер-экспириенс от пользования смартфоном, нужно скачать новый браузер – благо на просторах магазина Google Play Маркет вариантов хоть отбавляй. Есть и заточенные на конфиденциальность (DuckDuck Go), и на вырезание рекламы (Via Browser), и просмотр видеороликов (UC Browser).

Пожалуй, самыми популярными браузерами в наших странах можно назвать Google Chrome и Яндекс Браузер. Преимущество первого состоит в полной его интеграции с эко-системой от Google – перенос паролей, последних запросов и открытых страниц прямо с десктопной версии браузера от «Корпорации добра». В свою очередь, Яндекс Браузер вмещает в себя наработки от российского поискового гиганта – привычный прогноз погоды, новости, котировки и прочее. Функционал у них схожий, все зависит от ваших предпочтений – лучше сразу попробовать оба и понять, что для вас больше подходит.

Так с выбором альтернативы браузера от Xiaomi определились, теперь давайте разбираться, каким образом определить его как главное приложение.

Как поменять браузер по умолчанию на смартфоне Xiaomi?

Для начала заходим в Настройки вашего устройства. Прокручиваем ниже по списку и находим раздел «Все приложения». В правом верхнем углу данного пункта будет находиться иконка в виде трех вертикальных точек – нажимаем на нее и видим новое окошко. Выбираем пункт «Приложения по умолчанию».

Среди всех вариантов приложений выбираем Браузер, заходим внутри данного раздела и ищем необходимый нам браузер. Кликаем на него и вуаля – теперь ссылки будут открываться в нужном вам браузере.

Как удалить браузер Xiaomi с телефона?

На этот вопрос ответить просто не получится. Так как родной браузер Xiaomi вшит в систему, отключить его штатными средствами и тем более удалить – не получится. Для этого понадобятся рут-права, а для людей, кто понимает, что такое рут-права и как ими пользоваться, дополнительная инструкция была бы не к чему.

Однако в Сети ходит способ отключения браузера от Xiaomi без получения пресловутых рут-прав. Для этого вам необходимо скачать приложение ES-Проводник. После скачивания данного проводника нужно зайти в него и найти во внутренней памяти телефона папку System. Внутри данной папки будет находиться еще одна папка Priv-app, в которой располагаются файлы всех программ, в том числе и «родных». Вам необходимо найти папку Browser и просто удалить. Опять же – предупреждаем, что данный способ вряд ли сработает, если у вас нет рут-прав, но некоторые источники утверждают, что у небольшого процента пользователей удаление браузера прошло и без них.

Самым простым способом «убрать» браузер с глаз – очистка всех данных в разделе «Все приложения», а после этого – удаление иконки с рабочего стола (либо в отдельную папку, либо в пространство-список всех приложений).

Вот мы с вами разобрались, как можно сменить нелюбимый многими браузер от Xiaomi. Естественно, мы не утверждаем, что данное приложение раздражает абсолютно всех, и его нужно менять сразу после покупки телефона. Если вам оно «заходит», то даже не заморачивайтесь – все базовые функции оно выполняет «на ура». Данная инструкция будет полезна именно тем владельцам устройств Xiaomi, кому хочется попробовать что-то новое и непривычное.