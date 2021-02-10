Как у Huawei: Sharp Aquos R6 получит оптику Leica и весьма занятную камеру

205

В сети появились рендеры Sharp Aquos R6 с большой камерой Leica

Sharp — одна из немногих японских компаний, которая продолжает творить, прежде всего, для внутреннего рынка и иногда у нее случаются действительно интересные модели. 10 мая японцы устроят премьеру Sharp Aquos R6 и сегодня в сеть слили рендеры новинки. Мы не обратили бы на нее внимание, если бы не ее необычный дизайн.

Лицевая панель довольно типична для наших дней и получила изогнутый дисплей с круглым отверстием под фронталку в центре верхней части экрана. Правда, диаметр у отверстия достаточно миниатюрный, но подбородок, который кому-то покажется достаточно массивным, способен испортить визуальное впечатление от фасада Sharp Aquos R6. Судя по всему, дактилоскопический датчик встроили в экран.

Но куда интереснее выглядит оформление основной камеры. Главный модуль попросту огромный и ему в пару дан всего один небольшой сенсор. Дополнили датчики лазерным автофокусом и вспышкой. По информации источника создавалась камера совместно с Leica, о чем свидетельствует надпись вокруг блока основной камеры «совместная разработка с Leica».

О характеристиках Sharp Aquos R6 ничего не известно и нам лишь остается дождаться премьеры, чтобы больше узнать, чем же таким диковинным решили удивить японцы, прежде всего, по части камеры.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: twitter