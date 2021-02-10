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Иногда пользователи задумываются о том, как удалить root-права с телефона Xiaomi. Режим Суперпользователя имеет множество преимуществ, но также есть существенные недостатки. Например, платежное приложение GooglePay перестает работать. В статье мы описали действенные способы, с помощью которых вы сможете избавиться от рут-прав.

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Плюсы и минусы SuperSU

Рассмотрим основные преимущества и недостатки рут-прав. Это позволит вам понять, стоит ли удалять данное расширение со смартфона.

Плюсы:

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1.Возможность редактировать системные файлы.

2.Удаление ненужных предустановленных приложений.

3.Разгон процессора до максимальных цифр.

4.Управление энергопотреблением.

5.Очистка системы от рекламы.

Минусы:

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1.Не работает NFC.

2.Можно по ошибке удалить важный файл или папку, что приведет к бутлупу или «окирпичиванию».

3.Из-за неправильной установки рут возможны зависания и другие системные сбои.

4.Трудно продать рутированный телефон.

5.Слетает заводская гарантия. Любые серьезные вмешательства в «начинку» смартфона чреваты потерей гарантии от производителя.

Мы не можем однозначно сказать, нужен ли режим Суперпользователя на смартфоне. Это личный выбор каждого пользователя. Внимательно ознакомьтесь с вышеперечисленными плюсами и минусами и решите, хотите ли оставлять рут на своем устройстве.





Советуем ознакомиться со статьей, в которой мы рассказывали о главных причинах получить root-права на Андроид.

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Как проверить наличие ROOT-прав

Для начала нужно убедиться, что рут-права активны на смартфоне. Пропускать данный этап не рекомендуется. Проверка проводится с использованием специального приложения Root Checker. Это надежная программа, которую можно скачать с GooglePlay и установить стандартным способом.

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1.Открываем утилиту и принимаем отказ от ответственности.





2.На стартовой странице нажимаем «Get started».





3.Переходим во вкладку «Проверка root» («Verify root»), которая расположена на верхней панели.

4.В разделе «Проверить статус Root» тапаем по голубой надписи «Проверка root».

5.Предоставляем доступ к режиму Суперпользователя.





6.Ждем около минуты, пока девайс будет проверяться. Если смартфон рутирован, высветится надпись «Поздравляем! На этот телефоне установлены рут-права».

Теперь можно приступать непосредственно к удалению ROOT.

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Как удалить рут-права на Сяоми

Есть пят рабочих методов, используя которые, вы удалите SuperSU с телефона Xiaomi или Redmi. Будьте внимательны и осторожны, чтобы не навредить телефону во время удаления root. Информация представлена в ознакомительных целях, за возможные последствия мы не несем ответственности.

Способ 1: Ручное удаление файлов через проводник

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.speedsoftware.rootexplorer

Очень простой и быстрый метод. Вся процедура будет проводиться в проводнике. Вы можете использовать как стоковое приложение, так и стороннее, например, Root Explorer.

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1.Открываем проводник и переходим в папку «system». Здесь открываем папку «bin» и удаляем файл «su». В папке ««xbin» удаляем файл с этим же названием.

2.Ищем папку «app» и избавляемся от файла «Superuser.apk».





3.Перезагружаем мобильное устройство.





Способ 2: Использование приложения SuperSu

Это расширенная программа для работы с рут-права. В ней также есть функция для удаления Суперпользователя. Раньше утилиту можно было загрузить с GooglePlay, но теперь она недоступна в магазине приложений. Мы рекомендуем скачивать SuperSu с форума 4pda: там всегда представлены актуальные версии, а пользователи делятся в комментариях решением распространенных проблем.

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1.Открываем приложение и переходим в настройки.

2.Нажимаем по строке «Полное удаление ROOT». Подтверждаем действие. Программа может повторно запросить доступ к правам.

3.Ждем, пока смартфон перезапустится.

Приложение SuperSU уже немного устарело, поэтому вышеописанный метод срабатывает не во всех случаях.

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Способ 3: Осуществление удаления с помощью Магиска

Данный вариант подойдет пользователям, которые вместо SuperSU используют программный проект под названием Magisk. Чтобы его удалить, нужно:

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1.Зайти в приложение MagiskManager.

2.На главной странице опуститься вниз и нажать по белой кнопке «Uninstall» («Удаление»).

3.Выбрать «Complete uninstall» («Полное удаление»).

4.Перезагрузить мобильное устройство.





Способ 4: Установка специального файла с использованием recovery﻿

На вашем смартфоне установлено кастомное рекавери (TWRP или CWM)? Тогда вы сможете прошить специальный файл, предназначенный для удаления root-прав. Владельцам SuperSU понадобится архив «Uninstall.SU» в формате zip, который можно загрузить с англоязычного сайта STechguide.

Сначала рассмотрим прошивку архива с помощью ТВРП рекавери. Интерфейс этой утилиты более простой и понятный, если сравнивать с CWM.

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1.Выключаем смартфон Сяоми.

2.Зажимаем клавиши питания и увеличения громкости. Удерживаем кнопки, пока не появляется меню recovery.

3.Кликаем по серой плитке «Install» («Установка»).

4.С помощью встроенного проводника выбираем ранее скачанный архив «Uninstall.SU».

5.Делаем свайп слева направо, чтобы подтвердить действие.

6.После успешной установки возвращаемся назад и жмем «Reboot» («Перезагрузка»). Готово.

Если у вас стоит ClockworkMod Recovery, воспользуйтесь нижеописанной инструкцией:

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1.Войдите в рекавери, используя следующую комбинацию — клавиша питания и качелька увеличения громкости.

2.Разместите архив с файлом в корне карты памяти.

3.Нажмите «install zip from sdcard» — «chooze zip from sdcard».

4.Укажите нужный архив.

5.Подтвердите действие, нажав по пункту «YES».

6.Дождитесь окончания установки и кликнете «+++++Go Back+++++», чтобы вернуться в исходное меню.

7.Тапните «reboot system now» для перезагрузки девайса.

Владельцам Магиска нужно скачать архив «Magisk-Uninstaller» и установить его, используя вышеуказанные инструкции. Принцип такой же, как с архивом для SuperSU.

Способ 5: Сброс до заводских настроек

После хард ресета root-права удалятся со смартфона, но для гарантированного результата лучше делать вайп через системное или кастомное recovery. Обычный сброс через настройки будет неэффективным.





﻿﻿ В стоковом рекавери нажимаем « Wipe Data » , потом кликаем « Wipe AII Data » и подтверждаем выбор. Перезагружаем смартфон.

В TWRP Recovery нужно тапнуть «Wipe» — «Format Data». Потом сделать свайп вправо и перезапустить операционную систему.

Разумеется, при использовании данного варианта с мобильного устройства пропадут все личные данные. Поэтому рекомендуем заранее сделать бэкап.

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Способ 6: Перепрошивка телефона

После установки новой прошивки рут-права точно удалятся с телефона. Но это довольно сложная и многоступенчатая процедура. Официальную оболочку лучше ставить с помощью специальной программы MiFlash. На нашем сайте в ближайшее время появится статья на тему, как перепрошить смартфон через режим Fastboot. Для установки кастомной версии рекомендуется использовать TWRP Recovery.

Теперь вы сможете без проблем удалить рут-права со смартфона Сяоми. Также вышеуказанные способы подходят практически для любого Андроид-смартфона. Пишите в комментарии, почему хотите избавиться от режима Суперпользователя.