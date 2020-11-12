Причины получить root права на Android

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Имею root права! Что скрывается за этим заявлением

Следует ли получать root права на Android или оставит все как есть? Безусловно, это вопрос личных предпочтений, но есть ряд веских аргументов как за, так и против. Рассмотрим доводы в пользу того, чтобы получить root права.

Свобода — это одна из главных ценностей человека. Стремление обрести свободу присуще каждому человеку. Возможно, поэтому открытая операционная система Android так полюбилась народу. Программная платформа от Google — это огромный простор для творчества, и в ваших силах получить практически полный контроль над своим смартфоном. Только пользователь может решать, как обустроить Android‑смартфон.

В случае с закрытой iOS сделать это не получится. Здесь все за пользователей решили разработчики и предлагают пользоваться уже тем что есть. Имеется множество вещей, которые пользователь не сможет сделать, приходится себя ограничивать.

Есть вы осознаете свою уникальность и хотите, чтобы и ваше мобильное устройство было таким же, тогда вам нужен доступ к root на Android. Сразу скажем, что, если ваш смартфон вас полностью устраивает и выполняет все необходимые вам функции — тогда необходимость шаманства отпадает. Но если нужно прокачать функциональность, и вы продвинутый пользователь, то root-права становятся вожделенным для вас приобретением. И сегодня мы обсудим ключевые преимущества этого действа.

Сразу скажем, что производители не особо рады рвению пользователей к рутированию смартфонов. Они всячески пытаются не пустить их «туда, куда не нужно», предостерегая, что это может привести к аннулированию гарантии. И это действительно может случиться, если в процессе жонглирования с программным обеспечением устройства, что-то пойдет не так.

Гарантийные условия будут нарушены, производитель не понимает, что спровоцировало поломку — его косяк или ваше вторжение в систему при попытке получить root права на Android. Правда, есть возможность откатиться к заводской прошивке, но, увы, далеко не всегда это срабатывает. Поэтому шанс угробить смартфон при неблагоприятном стечении обстоятельств, присутствует.

Также пользователи вкусившие прелести root на Android, должны знать, что вмешательство в системные файлы приведет к невозможности автообновления смартфона до актуальной версии зеленого робота. Поэтому, если очень будет хотеться установить новую итерацию Android, придется сделать это вручную. Раз уж вы позиционируете себя как продвинутый пользователь и получили root права, извольте отвечать этому званию и суметь накатить новую версию операционки.

Но есть целый ряд причин, ради которых можно рискнуть и получить root-права на Android. Тем более, если гарантия на аппарат уже закончилась, то здесь и вовсе нечему опасаться. Однако вновь повторимся, что все действия вы совершаете на свой страх и риск. Иногда самоуверенность — не лучший советчик. Возможно, кого-то все эти манипуляции позабавят, а вот результат — не очень. Иногда достаточно одного неосторожного действия, чтобы превратить аппарат в «кирпич». И в этом случае для обычного пользователя единственный способ реанимировать смартфон — поход в сервисный центр, но за это с него возьмут деньги. Иногда немалые.

Что такое root доступ

Начнем с теории. Root в среде Linux называют аккаунты, обладающие привилегиями по части доступа к файлам. Еще их принято называть суперпользователями. Пользователь c правами root получает доступ к системным файлам, но что наиболее важно — может изменять их и сохранять изменения. Вы сможете ставить любые программы, выполнять со своим устройством практически любые действия. Безусловно, на свой страх и риск, но при правильном подходе, это не страшно и просто. Инструкций как скачать root права для конкретных моделей смартфонов, в сети множество. При желании найти, не проблема.

Есть три вида root-прав:

Full-root — постоянный доступ к возможностям суперпользователя;

Shell root, «облегченнй» вариант full, когда изменить папки/system нельзя;

Temporary root, временный вариант, который исчезнет стоит только устройство перезагрузить.

Еще один важный момент. Любые эксперименты с root правами должны проводиться с использованием родного USB-кабеля. Он должен быть подключен к компьютеру, в обход любых хабов. Помните, что при применении не родного аксессуара есть риск, что он не справится с поставленной задачей или заглючит в самый неподходящий момент.

Избавиться от надоедливого ПО

Одно из преимуществ root прав — возможность избавиться от ненужного софта. Пользователь получает полный контроль над установленными приложениями. Надоели и раздражают стоковые приложения? Удалите их и оставьте только те, что нужны. Еще это позволит рационально использовать объем памяти.

Безусловно, можно отключить утилиты в настройках, убедившись, что они не отображаются в панели приложений. Также есть возможность скрыть утилиты в зависимости от пользовательского интерфейса или средства запуска. Но в этом случае они никуда не исчезли и по-прежнему занимают память. Получение root прав — единственный способ навсегда избавить смартфон от нежелательных приложений. И всегда помните, что есть программа Titanium BackUp, которая умеет сохранять состояние телефона по определенному расписанию и можно фактически создать клон своего устройства.

Бэкапы

Начиная с Android 3.1 внедрили встроенный механизм бэкапа, скрытый от пользователя. С его помощью можно делать резервную копию. Но если смартфон превратился в «кирпич» и не запускается, обычный бэкап бесполезен. Спасет рекавери. Но последний способ требует root прав, а также специальной программы. И тут поможет уже упомянутая выше утилита Titanium BackUp.

Не ждете обновлений от производителя

Ни для кого не секрет, что многие производители не особо расторопны в деле обновлений до новой версии Android своих актуальных устройств. Не говоря уже о «старичках» которых списали и время поддержки истекло. И вот тут на помощь могут прийти энтузиасты, которые трудятся над переносом последней итерации зеленого робота на мобильники. Многие из них завсегдатаи форума XDA Developers. Они создают прошивки для конкретных моделей устройств на базе последней версии Android и ничего не мешает вам накатить их. Единственный минус — отсутствие фирменных фишек от создателей оболочек, которыми они наделяют устройства с приходом новой версии зеленого робота. Но если вас заботит такая мелочь, тогда определитесь, действительно ли вам необходимы root права.

Кастомные прошивки

Если вам не нравится Android в своем первозданном виде, можно установить кастомы, которые предлагают целый ряд улучшений и уникальных функций, не доступных зеленому роботу. Возможности отдельных ROM захватывают дух и выводят пользовательский опыт на новый уровень. Не редко они функциональны, переставляют дизайн с ног на голову, лишены стандартных для Android приложений либо заменены на более легкие аналоги. У них есть приятные мелочи и дополнения, которые превращают смартфон в «универсального солдата». И root права помогут накатить кастомы.

Реклама

Часто реклама бывает полезной. Но есть случаи, когда она вызывает отторжение и выглядит навязчиво. Ее избыток на смартфонах откровенно раздражает. Поэтому нет ничего странного в том, что многие хотят избавиться от нее. И тут поможет получение root прав на Android. В этом случае решить вопрос можно быстро и кардинально. Вам понадобится утилита, например, AdBlock, Adaway, AdFree или Lucky Patcher. Достаточно установить приложение, нажать опцию фильтрации или блокировки рекламы и перезагрузиться.

Разгон

Среди пользователей Android-смартфонов с root правами ранее был популярен разгон процессора. Правда, сегодня данная опция не так востребована на фоне все возрастающей производительности чипов. Но все же могут найтись те, кто захочет ускорить процесс и получить чуть более мощный аппарат. Root права на Android позволяют повысить частоту микропроцессора, но это автоматически повлечет увеличенный жор батарейки.

Объедините внутреннюю и внешнюю память

Вы хотите установить много приложений на смартфон, но у вас недостаточно памяти? Вам не о чем беспокоиться, если телефон поддерживает карты памяти microSD, и вы получили root права на Android. Все, что вам нужно сделать, это вставить карту microSD в телефон и объединить внутреннее и внешнее хранилище с помощью таких приложений, как GL to SD, Folder Mount и т. д. Производители теперь разрешают установку приложений на SD-карты. По этой причине необходимо вставить SD-карту и подключить ее к внутренней памяти, используя возможности, предоставляемые правами root.

Возьмите под свой контроль все процессы

Еще одна причина получить root права — широкий диапазон настроек и вариантов тем. Можно прокачать смартфон и добавить в него множество функций. Установив сторонние модули или расширения специальных программ, можно сделать с прошивкой много интересного.

Есть и другие причины, которые могут оказаться достаточно вескими, чтобы убедить любого получить права root на своем Android-устройстве. Нашей целью было обсудить некоторые из основных и наиболее популярных преимуществ, которые дают root права на смартфонах или планшетах.

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