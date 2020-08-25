Как упал рынок смартфонов и каждый конкретный производитель во II квартале 2020 года

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Только Apple почти сохранила свою долю. Продажи Xiaomi и Samsung ушли в крутое пике

То, что второй квартал нынешнего года на рынке смартфонов будет сложным и провальным с точки зрения продаж, сомнений не вызывало. Продолжающаяся пандемия COVID-19, карантинные ограничения, задержка с выходом устройств и проблемы с их производством, вселяли пессимизм и понимание, что план по продажам не будет выполнен. Упали все и отчет Gartner за второй квартал нынешнего года это подтверждает.

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Мировые продажи смартфонов сократились на 20,4%. Всего за период с апреля по июнь 2020 года было продано 294,7 млн трубок. И это почти на 76 млн меньше, чем годом ранее. Samsung удалось сохранить лидерство, но именно ее продажи устройств просели сильнее прочих крупнейших вендоров — на 27,1%. Ее доля на рынке составила 18,6% против 20,3% по итогам второго квартала прошлого года.

Вторую строчку сохраняет Huawei, и она контролирует 18,4% рынка, уступая лишь немного лидеру. В ее активе 54,125 млн проданных мобильников. Замыкает тройку Apple, в активе которой 38,37 млн реализованных смартфонов и ее доля составила 13%. Обратите внимание, что в штучном выражении концерн из Купертино практически ничего не потерял и до прошлогоднего показателя компания не дотянула с реализацией всего 136 тысяч iPhone.

Серьезно просели продажи устройств Xiaomi — 21,5%. Но потеря доли рынка составила всего 0,1%. Компания смогла продать 26,095 млн смартфонов против 38,522 млн годом ранее. Четвертая строчка досталась Oppo с долей 8% и 23,6 млн реализованных мобильных устройств.

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Источник: mobilenewscwp