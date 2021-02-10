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Мессенджеры продолжают набирать огромную популярность и уверенно вытесняют обычные телефонные звонки. Тем не менее множество абонентов до сих пор предпочитают пользоваться стандартным приложением «Телефон». Поэтому пользователи интересуются, как установить мелодию на звонок Xiaomi. Сегодня подробно обсудим данную тему.

Установка нового рингтона на звонок

На звонок устанавливается абсолютно любая музыка. Вы можете выбрать рингтон из огромной системной библиотеки мелодий, либо поставить свою любимую песню, скачанную из интернета. Сменить рингтон можно в магазине тем. Процедура очень простая и не занимает много времени. Всего несколько минут – и при входящем звонке звучит прикольный рингтон или любимый трек.

Рассмотрим пример установки рингтона в прошивке MIUI 12 и MIUI 12.5. На более ранних версиях Миюай название пунктов и последовательность действий немного отличается.

Способ 1: Выбираем мелодию из рекомендованных подборок

1. Открываем «Настройки» и ищем раздел «Звук и вибрация».

2. Кликаем по вкладке «Мелодия», которая обозначена зеленым кружком.

3. Нас перебрасывает на страницу магазина тем. Здесь в первую очередь обращаем внимание на огромное количество предложенной музыки. В разделе «Nature Ringtones» представлены звуки природы из тропического леса, саванны, Австралии и Арктики. Вы можете установить на звонок пение птиц, рычание животных, шум волн, шелест листвы и т. д. Обратите внимание, что почти все природные звуки очень короткие, и поэтому больше подойдут для уведомлений или СМС. Если предпочитаете более привычные мелодии, пролистайте страницу до пунктов «Top Choice!», «Top Instrumentals», «Trending Now!», «Happy Hits!», «Tick-Tock», «Magical Music». Желательно, чтобы продолжительность музыки была не менее 15-20 секунд: тогда вы получите красивый и плавный рингтон.

4. После того, как определились с музыкой, кликаем по иконке колокольчика. В окне «Выбрать эту мелодию?» нажимаем «ОК».

5. Ждем несколько секунд, пока мелодия будет загружаться. Если рингтон успешно применился, появится оповещение «Тема установлена».

Также на смартфонах Xiaomi уже есть набор предустановленных мелодий. Их не нужно скачивать, достаточно просто установить. Для этого:

1. Открываем магазин тем и кликаем по колокольчику в нижней панели. Либо переходим в этот раздел через настройки, как описано в предыдущей инструкции.

2. Нажимаем «Предустановленные мелодии». Нам нужна вкладка «Мелодия» (зеленый кружок с белой телефонной трубкой в центре).

3. Немного прокручиваем страницу вниз до пункта «Системные мелодии». Выбираем понравившийся рингтон и кликаем по нему для быстрой установки. Появится уведомление, что тема применена.

Способ 2: Ставим свою музыку

Несмотря на то, что в магазине тем представлено множество звуков на любой вкус, некоторые пользователи хотят установить другую музыку, например, любимую песню. Такая возможность есть на смартфонах Xiaomi:

1. Скачайте любой трек из музыкального сервиса, которым пользуетесь – Spotify, YouTube Music, Яндекс.Музыка и другие. Обычно для этого требуется подписка Premium. Обратите внимание, что аудиофайл должен быть в формате .mp3 или .ogg.

2. Зайдите в Theme store, откройте вкладку с музыкой и нажмите «Выбор мелодии на устройстве».

3. Выберите источник, через который хотите загрузить трек: Диктофон, Музыка или Проводник. Удобнее всего использовать последний вариант.

4. В Проводнике сразу откроется страница с аудиофайлами, сохраненными на устройстве. Отметьте галочкой необходимую мелодию и кликнете внизу «ОК».

5. Выбранный трек отобразится в разделе «Мои мелодии». Нажмите по зеленой кнопке «Применить» и выберите, куда хотите установить рингтон. Если на входящий звонок, то укажите «Мелодия». Как и в предыдущих инструкциях, об успешно выполненной операции сообщит надпись «Тема установлена».

Если на телефоне стоит две SIM-карты, система обязательно спросит, на какую именно вы хотите установить рингтон. Поэтому можно с легкостью ставить разные мелодии на первую и вторую СИМ-карту.

Смена мелодии с помощью сторонних приложений

На Google Play можно найти множество рабочих программ, которые позволят сменить рингтон в телефоне Xiaomi. Мы отобрали тройку лучших приложений, заслуживающих вашего внимания.

Zedge

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.zedge.android

В данном приложении собрано огромное количество материалов для кастомизации вашего смартфона – это стандартные обои, видеообои, рингтоны и звуки для оповещений. Нас интересуют именно мелодии на звонки, поэтому открываем боковое меню и заходим во вкладку «Рингтоны».

На главной странице размещены популярные треки, а в пункте «Категории» вы можете выбрать музыку конкретного жанра. Вкладка «Премиум» вмещает в себя платные мелодии, которые можно разблокировать с помощью просмотра рекламы, либо оформив подписку.

Кликаем по понравившемуся треку. Чтобы прослушать его, нажимаем по большому значку воспроизведения. Для установки тапаем по белому кружку со стрелкой скачивания и выбираем, куда хотим поставить рингтон: на общий звонок, для определенного контакта, на звук уведомлений или будильника. Предоставляем приложению доступ к запрашиваемой информации. Если действие выполнено успешно, то появится оповещение «Стандартный рингтон обновлен».

Popular Ringtones 2021

https://play.google.com/store/apps/details?id=topringtones.newringtones.sonneries

Приложение с аналогичным функционалом. В нем собрано множество разных треков, которые можно установить в качестве звонка на смартфон Сяоми. Мелодии поделены по категориям.

После того как выбрали понравившуюся музыку, нажимаем по трем горизонтальным полоскам напротив названия. Внизу есть раздел «Установить как». Кликаем «Мелодии» и предоставляем запрашиваемый доступ. Должно появиться оповещение «Изменен рингтон по умолчанию».

Рингтоны для Андроид

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bestringtonesapps.freeringtonesforandroid

Еще одна отличная программа с минималистичным и интуитивно понятным интерфейсом. На главной странице размещены песни, поделенные по категориям. Можно выбрать рождественскую мелодию, рок, хип-хоп, латиноамериканский жанр, электро-музыку и т. д. Также представлена большая подборка с самыми популярными треками и лучшими песнями 2021 года. К сожалению, некоторые категории доступны только для владельцев платного аккаунта или после просмотра рекламных роликов. Если же подключить премиум-подписку, из приложения исчезнут все рекламные объявления.

Возле каждого трека есть кружочек со стрелкой. Нажимаем по стрелочке для перехода в дополнительное меню. Здесь выбираем метод установки: на общий звонок, для конкретного абонента, на звук уведомлений или будильника. По желанию мелодию можно просто скачать и установить через магазин тем, как описано в первом пункте.

Как поставить разные мелодии на контакты

В MIUI 12 присутствует возможность устанавливать разную музыку на определенные контакты. Это позволяет сразу определить, какой абонент звонит. Для этого нужно заранее скачать мелодию и сохранить ее в файловом менеджере. Далее выполняем следующие действия:

1. Заходим в приложение «Телефон» и открываем вкладку «Контакты», расположенную в правом нижнем углу.

2. Выбираем необходимый контакт и кликаем по нему. В правом верхнем углу нажимаем по трем точкам. Тапаем «Задать рингтон».

3. Указываем источник, через который установим мелодию. Удобнее всего использовать Проводник.

4. Отмечаем нужный аудиофайл галочкой и кликаем внизу «ОК». Файл обязательно должен быть в формате .mp3 и .ogg. На этом установка рингтона заканчивается. Как видим, все делается очень просто и быстро.

Ручное редактирование рингтона

Иногда пользователь хочет установить на звонок не всю песню, а конкретный отрывок. Обрезать ненужные фрагменты можно в системном приложении «Музыка»:

1. Открываем программу и выбираем интересующую нас мелодию.

2. В появившемся проигрывателе нажимаем по значку ножниц.

3. Выделяем только тот фрагмент мелодии, который хотим слышать в качестве звонка. Обрезанный участок можно послушать, нажав по кнопке «Воспроизведение».

4. Внизу кликаем «Установить на звонок». Готово.

Мы подробно обсудили, как установить мелодию на звонок Xiaomi. Есть много рабочих методов, которые позволят сменить рингтон на вашем смартфоне. Если не устраивает функционал системной функции, обратите внимание на сторонние приложения, о которых мы рассказывали в этой статье.