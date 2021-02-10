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Иногда пользователям нужно выяснить год выпуска своего телефона Xiaomi. Но не все знают, как это правильно сделать, поскольку процедура специфическая и малораспространенная. Мы подготовили подробное руководство, воспользовавшись которым, вы сможете узнать год выхода телефона Сяоми или Редми.





Для чего может понадобиться год выпуска телефона

Существует три основные причины, из-за которых нужно узнать год выпуска мобильного устройства:

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1.Приобретение телефона, уже бывшего в употреблении. Перед покупкой б/у девайса пользовать хочет выяснить, как давно было выпущено устройство. Это позволит определить актуальность железа (общая производительность, мощность, скорость работы). Например, если смартфон представили в 2015 году, то приобретать его в 2021 нецелесообразно, поскольку производительности будет недостаточно даже для повседневных задач.

2.Проверка срока годности аккумулятора. Современные литий-ионные и литий-полимерные батареи рассчитаны на 2-3 года использования. По истечению этого срока обязательно нужно заменить аккумулятор как для улучшения емкости, так и в целях безопасности.

3.Актуальность ПО. Поддержка телефонов производителем – еще один важный момент, на который нужно всегда обращать внимание. Обычно Сяоми выпускает обновления для своих смартфонов в течение 3-4 лет. После чего поддержка прекращается, и устройство перестает получать не только новые функции, но и важные пакеты безопасности. Флагманы обновляются дольше по сравнению с бюджетниками.

Мы выяснили, для каких целей может понадобиться год выпуска телефона.

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2 способа узнать год выпуска смартфона Xiaomi

Существует несколько действенных методов, позволяющих точно определить год выхода конкретного смартфона.

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Способ 1: Осмотр упаковки

Самый быстрый и простой метод. На заводской коробке всегда указывается год и месяц производства. Найти информацию можно на вклейке, где расположены все остальные данные: название модели, модификация памяти, стандарты безопасности, IMEI и серийный код. Обычно год и месяц выпуска находятся в правом нижнем углу вклейки (смотрите пример на фото). Единственный минус такого способа заключается в том, что не получится узнать день производства, а только месяц и год.





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Способ 2: Посещение надежного сайта

Второй вариант связан с использованием технологических сайтов, на которых указываются развернутые характеристики мобильных устройств и дата их производства. Одним из проверенных и надежных сайтов является GSMArena.com:

﻿﻿1.Заходим на сайт и в строку поиска вбиваем название телефона.





2.Открываем вкладку с моделью и обращаем внимание на раздел «Opinions». Нам нужен пункт «Launch», в котором будет указана дата анонса (Announced) и старта продаж (Status). В отличие от первого способа, здесь мы можем увидеть уже полную дату: день, месяц и год.





3.Либо же открываем главную страницу сайта и смотрим на левый серый блок. В нем указаны наиболее популярные производители телефонов. Разумеется, в перечне есть и Xiaomi. Нажимаем по названию компании и просматриваем список всех вышедших смартфонов. Заходим во вкладку с нужной моделью и повторяем действия из второго пункта.





Можно ли узнать год выпуска по IMEI-коду и серийному номеру

Многие пользователи интересуются, возможно ли определить год выпуска по ИМЕЙ и серийнику. Несколько лет назад такая практика была очень распространена, поскольку в кодах указывался год и месяц производства (6 и 7 цифра с конца). Но для современных телефонов это уже неактуально. Так что выяснить год производства через IMEI и S/N не получится.﻿

Ввод ИМЕЙ на официальном сайте аутентификации Xiaomi тоже не принесет результатов. Сервис только подтверждает или опровергает подлинность мобильного устройства, но никаких данных о модели не показывает. Узнать год выпуска через специальные мобильные приложения тоже проблематично, поскольку большинство программ являются малоэффективными и показывают только технические характеристики.

Мы определили, как узнать год выпуска телефона Xiaomi. К сожалению, в 2021 году существует очень мало действенных способов. Но все же мы нашли несколько рабочих вариантов, которые, надеемся, оказались для вас полезны.