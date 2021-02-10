Как виджеты изменят MIUI 12.5

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Xiaomi тестирует виджеты в стиле iOS

Помимо флагмана Xiaomi Mi Mix 4, робопса CyberDog, планшетов серии Xiaomi Mi Pad 5 в минувший вторник компания представила MIUI 12.5 Enhanced Edition. Это улучшенная версия фирменного интерфейса, которую уже в этом месяце получат флагманские модели компании. Основной акцент был сделан на оптимизации, а не на внедрении новых функций.

Сегодня стало известно, что в MIUI 12.5 Enhanced Edition разработчики предложили новую систему виджетов в стиле iOS. Сейчас она тестируется на китайской версии оболочки и ее могут опробовать пользователи, которые участвуют в программе бета-тестирования и установили App Vault (V5.0.56) и MIUI Gallery (V2.2.21). В настоящее время эти версии приложений можно установить только на устройства с бета-сборкой MIUI на базе Android 11.

Теперь пользователи могут размещать виджеты с размерами 2 × 2, 4 × 2, 4 × 4 и 2 × 3 на главном экране. Появился новый «Магазин виджетов», с помощью которого пользователи могут размещать виджеты по своему выбору в любом месте на экране. Также появились новые виджеты системных приложений.

В период с 17 августа по 20 октября компания будет тестировать систему виджетов. Это говорит о том, что выход стабильной сборки, особенно глобальной версии, придется ждать несколько месяцев, чтобы испытать новую функцию.

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Источник: gizmochina