Режим разработчика на Xiaomi: как включить/отключить

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Рассматриваем скрытый раздел настроек Xiaomi – режим разработчика в MIUI

Мы все с вами знаем, что одним из плюсов прошивки MIUI от Xiaomi является ее расширенная функциональность по сравнению со многими решениями на рынке, особенно если мы сравниваем возможности ПО с так называемым «чистым» Андроидом. А ведь кастомизировать MIUI можно еще сильнее – для этого программисты Xiaomi добавили специальный режим разработчика.

Что такое режим разработчика?

Вообще режим разработчика доступен почти на любом смартфоне, работающем на Андроид – по крайней мере, устройства на «чистом» Андроиде дают возможность «пощупать» спрятанные в системе разделы настроек. Как можно понять из названия, режим разработчика создан, в основном, для выполнения узконаправленных действий или включения экспериментальных или не совсем стабильных функций устройства – обычно данная функциональность может понадобиться именно специалистам.

Однако не все так просто – на самом деле, внутри данного режима можно найти немало полезных функций и опций, которые сможет оценить и пользователь начального и среднего уровня. Один из их главных козырей – тестирование еще до конца не готовых, но вполне стабильно работающих функций.

Что можно сделать в режиме разработчика?

Пожалуй, основным преимуществом пользования режима разработчика является включение Откладки по USB, которая дает доступ к некоторым ограничениям в работе со смартфоном. В первую очередь, предоставление разрешения работы Откладки дает возможность устанавливать некоторое специализированные приложения, в основном, для проведения диагностики вашего устройства. Также вы сможете устанавливать некоторые взломанные приложения, обновлять прошивку через специализированное ПО и проводить дополнительную оптимизацию работы смартфона.

Кроме этого, режим разработчика открывает доступ к изменению некоторых существенных элементов работы интерфейса системы. Например, вы сможете поменять скорость анимации: сделать ее медленнее для эффекта плавности при переходе из приложения в приложение или внутри настроек устройства, или же, наоборот, ускорить ее для визуального убыстрения работы самого смартфона.

Предыдущий кейс использования, пожалуй, самый яркий, но это не означает, что другие «потайные» настройки не могут нести за собой важные функции. Как и всегда, все зависит от ваших запросов и конкретных задач.

Как зайти в режим разработчика?

Как и все манипуляции со смартфоном, включение режима разработчика предполагает использование общих Настроек смартфона. На рабочем столе находим иконку в виде шестеренки и заходим в Настройки. Далеко ходить не надо – сразу первым пунктом в списке настроек будет стоять раздел «О телефоне», тапаем по нему.

Внутри нас ждет список кратких данных о вашем устройстве. Вам необходимо будет 7 раз подряд нажать на пункт «Версия MIUI». Во время нажатия вы не будете переходить не в какие пункты, но сама строчка будет «подмигивать». Нажимать нужно не медленно, чтобы смартфон осознал, что вы проводите определенные манипуляции для прохода в режима разработчика. После того, как вы нажали 7 раз на «Версию MIUI», внизу покажется надпись «Вы стали разработчиком».

Все, теперь вам просто нужно найти данный раздел. Сделать это очень просто. Вновь заходим в главный экран Настроек смартфона, крутим вниз и находим раздел «Расширенные настройки». Откроется список, в котором одним из пунктов будет являться тот самый раздел «Для разработчиков».

Разделы режима разработчиков

Для вашего удобства пробежимся по всем разделам режима разработчиков. Программисты Xiaomi разделили все настройки на восемь групп: общие, откладка, сеть и соединения, настройки ввода, отрисовка, ускорение визуализации, мультимедиа, мониторинг, приложения. Отметим сразу, что такое разделение все же остается условным – как названия пунктов, так и их содержание может меняться от версии Андроид и от устройства, которым пользуетесь.

Теперь рассмотрим основные функции каждого из разделов. В группе «Общие» можно обнаружить службу, запускающую процедуру разблокировки загрузчика – ограничение, не дающее обычному пользователю менять ПО на его устройстве. Эта служба именуется «ОЕМ/заводская разблокировка». Также для многих будет интересна опция «Не выключать экран» - если вам необходимо, чтобы ваше устройство при любом раскладе не уходило в блокировку, данная фишка будет вам как раз кстати.

Про раздел откладки по USB мы с вами прошлись – раздел действительно удобный и предлагает большое количество разнообразных действий с той самой откладкой.

В группе настроек «Сеть и соединения» будут располагаться более глубокие настройки сетей. Речь идет как о мобильной связи, так и о любых беспроводных модулях. Внутри вы сможете обнаружить такие опции, как «Всегда включать поиск сетей Wi-Fi», «Не отключать мобильный интернет», а также очень удобная настройка необходимого для вас Аудиокодека для передачи через Bluetooth.

В разделе «Настройки ввода» располагаются две настройки: «Отображать касания» (ваши прикосновения об экран устройства будут подсвечиваться) и «Местоположение указателя» (смартфон будет записывать движения пальцев по экрану).

Раздел «Отрисовка» предоставит возможность ускорить или убыстрить скорость анимации переходов.

В пункте «Аппаратное ускорение визуализации» можно настроить некоторые элементы работы графического интерфейса. Так, вы сможете включить эффект под названием «4x MSAA для OpenGL ES0», который в теории должен сгладить изображения, накладывающиеся друг на друга. Также для людей с нарушениями зрения существует настройка – имитация аномалии, которая позволит немного поправить цвета для более удобного просматривания контента.

В «Мультимедиа» пользователь сможет отключить передачу звука по USB, если ему такая опция не нужна.

В разделе «Мониторинг» пользователь обнаружит пункт «Профилировать GPU-отрисовку», включив который на экране устройства покажется график загруженности процессора.

Наконец, в последнем пункте, «Приложения», владелец устройства сможет провести несколько манипуляции, здорово упрощающих пользование смартфонов. Например, юзер сможет ввести Лимит фоновых процессов – особенно актуально для слабых аппаратов. Или же отключить Оптимизацию MIUI, из-за которой, кстати, многие смартфоны Xiaomi c Amoled-дисплеями не дают функции Always-on-Display работать «на полную».

Как мы видим, возможностей режима для разработчиков предостаточно. Главное – обязательно перед выполнением всех манипуляции хорошо изучайте все возможные инструкции, чтобы не нарушить нормальную работу вашего умного помощника.

Как отключить режим разработчика?

Если вы провели необходимые манипуляции, и вам больше не понадобиться работать в режиме для разработчиков, то отключить его очень просто. На первом же строчке данного раздела будет располагаться пункт под название «Режим разработчика». Снимаем с него галочку – и раздел пропал из пункта «Расширенные настройки».