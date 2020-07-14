Каким будет Samsung Galaxy Tab S7 на базе Snapdragon 865+

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Спустя девять лет после активного развития рынка планшетов, наблюдается постоянное падение продаж и все выглядит достаточно печально в долгосрочной перспективе. Тем не менее, Samsung не спешит уходить с этого рынка и в скором времени готовится представить Galaxy Tab S7. Поговаривают, что он может стать одним из героев мероприятия Unpacked, которое пройдет 5 августа.

Качественные изображения

В последние дни активизировался известный поставщик утечек Эван Бласс, который после череды постов о OnePlus Nord, решил показать, каким будет Samsung Galaxy Tab S7. Новинка получит поддержку стилуса и клавиатуры с магнитным креплением, а также достаточно небольшие рамки по периметру дисплея, как для планшета.

Что по начинке

По слухам, Galaxy Tab S7 должен получить 11-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением QuadHD, процессор Snapdragon 865+, 6/8 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной. Обещают аккумуляторную батарею емкостью 7760 мАч, селфи-камеру на 8-мегапикселей и сдвоенную тыльную 13 Мп + 5 Мп. Работать гаджет должен под управлением новой версии фирменной оболочки OneUI 2.5 на базе Android 10.

Есть вероятность выхода старшей версии Tab S7+, которая будет отличаться от базовой вариации наличием 16 Гб оперативки, аккумулятора на 10090 мАч и экраном диагональю 12,4 дюйма.

Источник: twitter