Каким смартфоном пользуется глава Xiaomi

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Их четыре и все от Xiaomi

Как вы думаете, какими смартфонами должны пользоваться сотрудники компании, которая производит мобильные устройства? Четких правил нет ее работники не связаны обязанностью пользоваться мобильниками, созданными самой компанией. Но все же считается правилом хорошего тона, чтобы руководители или менеджеры среднего звена владели устройствами компании, с которой они состоят в трудовых отношениях. Этим они подчеркивают превосходство продуктов и рекламируют их, ведь они выбирают лучшее.

В этом плане глава Xiaomi Лэй Цзюнь образец для подражания. Ряд пользователей обнаружили, что генеральный директор компании публикует свои посты в Weibo, используя различные смартфоны Xiaomi. Некоторые предположили, что на самом деле активность на страничке генерального директора компании поддерживают сотрудники Xiaomi, обладающие различными аппаратами. Чтобы не гадать, они задали прямой вопрос Лэй Цзюню, кто же ведет его страничку в Weibo.

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И тот дал ответ, который удивил многих. Оказалось, что на данный момент он пользуется четырьмя смартфонами компании. В его личном распоряжении находятся Xiaomi 12, XiaoMi 11 Ultra, Xiaomi Civi и Redmi Note 11T Pro. Он уверяет, что он пользуется ими лично. Чем продиктован выбор именно этих аппаратов, он предпочел не озвучивать.

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Источник: weibo