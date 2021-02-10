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Каким смартфоном пользуется глава Xiaomi

27.05.2022 826 2

Их четыре и все от Xiaomi

Как вы думаете, какими смартфонами должны пользоваться сотрудники компании, которая производит мобильные устройства? Четких правил нет ее работники не связаны обязанностью пользоваться мобильниками, созданными самой компанией. Но все же считается правилом хорошего тона, чтобы руководители или менеджеры среднего звена владели устройствами компании, с которой они состоят в трудовых отношениях. Этим они подчеркивают превосходство продуктов и рекламируют их, ведь они выбирают лучшее.

 

Каким смартфоном пользуется глава Xiaomi – фото 1

 

В этом плане глава Xiaomi Лэй Цзюнь образец для подражания. Ряд пользователей обнаружили, что генеральный директор компании публикует свои посты в Weibo, используя различные смартфоны Xiaomi. Некоторые предположили, что на самом деле активность на страничке генерального директора компании поддерживают сотрудники Xiaomi, обладающие различными аппаратами. Чтобы не гадать, они задали прямой вопрос Лэй Цзюню, кто же ведет его страничку в Weibo.

 

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И тот дал ответ, который удивил многих. Оказалось, что на данный момент он пользуется четырьмя смартфонами компании. В его личном распоряжении находятся Xiaomi 12, XiaoMi 11 Ultra, Xiaomi Civi и Redmi Note 11T Pro. Он уверяет, что он пользуется ими лично. Чем продиктован выбор именно этих аппаратов, он предпочел не озвучивать.

 

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Источник: weibo

Лэй Цзюнь Xiaomi смартфон
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 27.05.2022

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
 
Vladislav D -5
да Samsung он использует скорее всего, ещё и фолдом, будет он там пользоваться говном которое делает для дураков (это я о тех кто берет этот фуфел китайский).
27.05.2022 10:05
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Konstantin 1
возможно использует айфон, но точно не самсунг. Сяоми лучше чем самсунг
27.05.2022 11:27
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Каким смартфоном пользуется глава Xiaomi