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Многие пользователи интересуются, какой регион выбрать для Xiaomi. Дело в том, что каждая страна имеет преимущества и недостатки. Данные особенности влияют на работу мобильного устройства в лучшую или худшую сторону. В статье расскажем, как поменять регион на MIUI 12, и на какие страны следует обратить внимание.

На что влияет смена региона





Существует несколько параметров, которые затрагиваются в первую очередь при смене региона на Xiaomi и Redmi:





количество системной рекламы;

громкость и качество звука;

работоспособность Face ID ;

скорость выхода обновлений;

плавность анимационных эффектов.

Аналогичная ситуация с рекламой: в Великобритании строго контролируется наличие рекламных объявлений в смартфонах. Поэтому, перейдя на эту страну, вы обнаружите, что реклама пропала во всех предустановленных приложениях.

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Компания подстраивает программное обеспечение своих смартфонов под требования определенных стран. Запреты обойти нельзя. В противном случае телефоны не попадут на технологический рынок.

Например, в Европе действует ограничение по максимальной громкости звучания. Из-за этого при выборе европейского региона на Сяоми громкость довольно посредственная, чего не скажешь об Азии.

Лучшие регионы для Xiaomi

Есть пять стран со значительными фишками. Это Индия, Сингапур, Непал, Китай и Великобритания. Рассмотрим их подробнее.

Регион﻿ Плюсы﻿ Минусы﻿ Индия ﻿ ﻿ Расширенный магазин тем с большим количеством шрифтов и рингтонов. ﻿﻿﻿﻿В меру громкий звук в наушниках.. Face ID корректно работает.﻿ Прослушивание музыки и просмотр видео онлайн, но только на хинди.﻿﻿﻿ Много встроенной рекламы в приложениях и на рабочем столе. ﻿ Сингапур ﻿ Громкое и качественное звучание в наушниках и динамиках + наличие аудио эффектов. ﻿ Существенных минусов нет. ﻿ Непал ﻿ ﻿ ﻿﻿﻿ Плавная анимация. Неплохая громкость звука. Много шрифтов и рингтонов в приложении «Темы». Мало рекламы. ﻿﻿﻿﻿ Недостатки отсутствуют. ﻿ Китай ﻿ Частые обновления, которые прилетают «по воздуху». ﻿ ﻿ Не все обновления подходят для наших регионов (Россия, Украина, Казахстан, Беларусь). Поэтому возможны серьезные лаги и сбои. ﻿﻿Много ненужных системных приложений, которые подходят только для Китая и не удаляются со смартфона.﻿﻿ Великобритания ﻿ Полное отсутствие системной рекламы. ﻿ Нет приложения «Темы», поэтому кастомизировать дизайн системы не удастся. ﻿

Второстепенные регионы

Есть еще несколько стран, которые не отличаются особыми фишками, но незначительные изменения все же приносят.﻿

Мексика – частые обновления. Новые сборки прилетают чуть реже, чем для Китая.

Россия – стабильное функционирование без большого количества рекламы и ненужных предустановленных программ. Данный регион идеально подходит для всех стран СНГ.

США – красивая анимация и более быстрая работа Android . Также улучшается качество звука, а управление жестами становится удобным и плавным.

Индонезия – хорошая громкость и корректная разблокировка смартфона по лицу.

Греция – операционная система работает очень быстро, нет подвисаний и лагов.

Как изменить регион на уже настроенных устройствах

Далее подробно расскажем, как поменять регион на Xiaomi. Гайд подходит для смартфонов под управлением прошивки MIUI 12 (Редми Нот 7, 8, 9, XiaomiMi8 Pro, Mi 9, 10, 11 и т. д.)

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Откройте приложение «Настройки».

Прокрутите страницу вниз и зайдите в пункт «Расширенные настройки».

Нажмите по строке «Регион».

Вбейте в поисковик страну, которую хотите установить. Нажмите по ней для подтверждения выбора.

А вот владельцев смартфонов с «чистым» Android ждет разочарование. На XiaomiMiA1, A2 и A2 Lite нельзя поменять регион. Такая функция отсутствует в стоковом Андроиде. Страну можно указать только во время первоначальной настройки: после покупки нового девайса или сброса до заводских настроек.

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Если все сделали правильно, сбоку будет галочка, а в скобках слово «Система».





Смена региона на MIUI 11 ничем не отличается от вышеописанной инструкции. Поэтому изменить страну могут даже владельцы устаревших и бюджетных моделей, таких как Редми Нот 5, Редми 6а, Редми 7.





Ответы на часто задаваемые вопросы﻿

Не могу сменить регион, что делать?

Чаще всего проблема возникает на телефонах с китайской или кастомной прошивкой. Быстро и просто поменять страну можно только на GlobalVersion.

Какую страну поставить для качественного звука в динамиках?

Отлично подойдет Сингапур. Звучание улучшится в наушниках и внешних динамиках. Также появятся крутые аудио эффекты.

Добавится ли запись звонков, если выставить Индонезию?

Нет. Смены страны для этого недостаточно. Нужно перепрошивать смартфон на IndonesiaROM. Учтите, что неправильно выполненная установка новой прошивки чревата «окирпичиванием» смартфона.

Какие функции перестают работать после смены региона на Сяоми ?

Под угрозой GooglePay. Есть риск, что платежное приложение перестанет работать, и вы не сможете совершать бесконтактную оплату. Также при выборе определенных регионов пропадает функция FaceID. Например, разблокировка по лицу недоступна в Казахстане.

Итоги

Теперь вы знаете, какой регион выбрать для смартфона Xiaomi и как его установить. Такая простая процедура может значительно улучшить функционал телефона. Напишите в комментарии, какая страна установлена на вашем мобильном устройстве.

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Сделаем выводы и определим, какой регион лучше выбрать для конкретных целей. Раздражает реклама – вам подойдет Великобритания. Важен громкий звук в наушниках – поставьте Индию. Нужен универсальный вариант – присмотритесь к Непалу. Динамики тихо играют – проблему решит Сингапур. Хотите получать свежие обновления – тогда устанавливайте Китай.

Нет смысла выбирать малоизвестные страны, поскольку пользы от них никакой, зато некоторые функции могут не работать. Если всем довольны и не хотите получать какие-то дополнительные фишки – оставайтесь на своем настоящем регионе.