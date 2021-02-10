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Производительный роутер обеспечит стабильный выход в интернет, поэтому требуется время, чтобы выбрать подходящее устройство. Если роутер будет некачественный, пользователь столкнется с такими проблемами, как низкая скорость интернета, слабый сигнал и постоянная рассинхронизация подключенных гаджетов. Сегодня мы расскажем, на какие модели роутеров стоит обратить внимание в начале этого года.

Три лучших роутера на 2023 год

В интернет-магазине Фокстрот в Львове представлено огромное количество роутеров от разных производителей. Пользователи задаются вопросом, как в таком ассортименте выбрать наиболее крутые модели. Мы подобрали три отличных среднебюджетных роутера, которые точно обеспечат стабильный и бесперебойный выход в Интернет.

Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX10

Домашний роутер от популярной фирмы TP-Link. Данный бренд на протяжении многих лет занимается выпуском надежных сетевых устройств, поэтому за качество можно не волноваться. TP-LINK Archer AX10 имеет 4 антенны и работает на частоте 2.4 ГГц и 5 ГГц. Высокую скорость интернета обеспечивает новая технология Wi-Fi 6. Размеры составляют 260.2 × 135.0 × 38.6 мм, цвет – глянцевый черный. Устройство может похвастаться стильным дизайном.

TP-LINK Archer AX10 поддерживает следующие стандарты Wi-Fi – a, b, g, n, ac, ax. Максимальная скорость передачи данных – 300 Мбит/с по стандарту n и 1201 Мбит/с по стандарту ax. Роутер оснащен четырьмя LAN-портами.

Wi-Fi роутер HUAWEI AX3 Dual-core WS7100

HUAWEI AX3 Dual-core WS7100 получил новую технологию Wi-Fi 6 (802.11ax). Huawei называет эту технологию Wi-Fi 6 Plus. Данная модель работает в стандартах 2.4 ГГц и 5 ГГц, как и предыдущий TP-LINK Archer AX10. Для раздачи сигнала предусмотрено четыре антенны. Дизайн более строгий и неброский по сравнению с TP-LINK Archer AX10. Размеры - 225 x 159.2 x 39.7 мм при массе 387 граммов.

Стандарты Wi-Fi привычные – это a, b, g, n, ac и ax. Максимальная скорость передачи данных составляет 2976 Мбит/с и осуществляется по стандарту ax. Из дополнительных возможностей заявлена поддержка VPN и MU-MIMO. Шифрование идет по протоколам WPS и WPA3.

Wi-Fi роутер TENDA F6

Более бюджетный роутер, работающий в диапазоне 2.4 ГГц. Дизайн минималистичный, цвет корпуса белый, габариты – 204 x 147.5 x 211 мм. Из стандартов Wi-Fi поддерживаются b, g и n. Защита (шифрование) сети обеспечивается благодаря протоколам WPA, WPA2, WPA-PSK и WPA2-PSK. Из дополнительных функций есть родительский контроль, защита от DoS-атак, фильтрация по IP-адресу и фильтрация по MAC-адресу. Для подключения предусмотрено три LAN-порта.

Обратите внимание! Если вы в основном используете Wi-Fi на одном-двух устройствах, одного стандарта 2.4 ГГц будет достаточно. Если же к роутеру подключаются, например, несколько смартфонов, планшет, ноутбук и телевизор, тогда точно стоит выбрать двухдиапазонный роутер.

Выбрав одну из вышепредставленных моделей, вы забудете о проблемах с интернет-сигналом и всегда будете в сети. Пишите в комментарии, какая из трех моделей заинтересовала больше всего.