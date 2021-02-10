Каждый третий проданный в России смартфон в июне произведен Xiaomi

359

Xiaomi смогла обойти Samsung по продажам смартфонов

Как сообщает «Коммерсантъ», по итогам продаж с 7 по 13 июня смартфоны Xiaomi и Poco стали лидерами по продажам в России. Среди причин роста популярности устройств компании, называют агрессивную ценовую политику и удачные новинки, которые заставили в итоге потребителей проголосовать за них рублем. К числу факторов, которые способствовали росту продаж Xiaomi, также стоит отнести и падение продаж Huawei и Honor.

Это впервые, когда Xiaomi при поддержке суббренда Poco смогла обойти на российском рынке Samsung. Ее доля по итогам первого летнего месяца составила 33,2%, тогда как у южнокорейского гиганта в активе 31,5%. На третьем месте оказалась Apple, которая контролирует 13,5% доли рынка и четвертую строчку сумела занять Honor с результатом 3,3%. Замкнула пятерку компаний, чьи устройства охотнее всего приобретались в июне, Huawei с мизерной долей всего 1%.

По предварительным подсчетам, Samsung все же удастся сохранить лидерство на рынке смартфонов в России. При чем, что касается выручки, то тут ритейлеры уверены, что компания должна быть вне конкуренции. Как долго сможет Xiaomi удерживать лидерство, давать прогноз сложно. Многое будет зависеть от того, как агрессивно будет отвоевывать свое место под солнцем Honor, которая возвращается в большую игру. Немаловажно и то, какие новинки выкатят во второй половине года основные игроки.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: kommersant