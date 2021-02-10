Motorola Edge 40 – один большой обман? Сервисные центры игнорируют проблемы

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один большой брак

Несколько месяцев назад вышел Motorola Edge 40, пользователи массово жалуются на его проблемы: у одного из пользователей появились зеленые полоски на дисплее, такие как у OnePlus 8 и 9 серии, такая же проблема появилась в этом смартфоне, однако компания не столь щедра как холдинг BBK: они предложили клиенту заменить дисплей за свой счет.

Напомним, в Индии действует пожизненная гарантия на столкнувшиеся с такой же проблемой смартфоны OnePlus, за пределами Индии - 1 год. Motorola же этот дефект проигнорировала.

Тем не менее, не единственным дисплеем проблемный Motorola: сегодня мы в социальной сети X увидели очередь проблему: один из владельцев Motorola пожаловался в твиттере на то, что в его защищенный смартфон по стандарту IP68 попала вода, а точнее в линзы камеры.



Ответ сервисного центра шокировал: IP68 это защита от запотевания, начали уверять клиента в сервисном центре. Напомним немного, что такое IP68: IP – «защита от проникновения». Первая цифра 6 – полная защита от пыли, 8 – защита от влаги на 30 мин с погружением смартфона до 1.5 м. Однако кажется, компании безразлично, ведь пользователю ничего не заменили по гарантии.

И эта проблема не единичная: по меньшей мере 4 подобных случая обнаружили в сети на сайтах отзывов о смартфоне. Напомним, что когда-то таким страдал Xiaomi 12, но только первая партия и «прогрев» их из-за стресс-тестов проблема исчезала.



Итак, будем следить за развитием ситуации и сообщать вам.

Источник: X