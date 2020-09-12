Китай: «Мы скорее закроем TikTok, чем отдадим его США»

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По новым слухам, китайское правительство не планирует отдавать США настолько ценную соцсеть.

В августе президент Дональд Трамп подписал приказ, запрещающий деятельность TikTok в США. Единственная возможность работы соцсети на территории Штатов – покупка китайского приложения американской компанией.

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С момента подписания приказа Трампа TikTok ведет переговоры с такими фирмами, как Microsoft. Президент США распорядился, чтобы сделка прошла до 20 сентября.

Reuters сообщило в пятницу, что, несмотря на продолжающиеся переговоры, официальные лица в Пекине считают, что вынужденная продажа приведет к тому, что и ByteDance, и китайское правительство будут выглядеть недостаточно сильным оппонентом.

Источники сообщили агентству, что Китай рассматривает возможность использования ограничений на экспорт технологий, чтобы задержать любое принятие решения. TikTok, в свою очередь, сообщили Reuters, что компания не заметила давления со стороны Пекина.

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На вопрос журналистов о TikTok и предстоящем запрете, пресс-секретарь МИД Китая Чжао Лицзянь сказал, что Трамп злоупотребляет концепцией национальной безопасности, чтобы угнетать иностранные компании.

В августе TikTok подал судебный иск в администрацию Трампа, сославшись на отсутствие надлежащей правовой процедуры. Также пару дней назад стали появляться слухи, что ByteDance ведет переговоры с правительством США, чтобы избежать полной продажи.

Несмотря на альтернативные меры, ByteDance все еще ведет переговоры с американскими компаниями о продаже. Некоторые вероятные кандидаты включают Oracle, или партнерство между Microsoft и Walmart.

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Источник: CNBC



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