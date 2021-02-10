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Китай запретил госслужащим использовать iPhone и другие иностранные устройства на работе

06.09.2023 61 0

технологическая война США и Китая

 

Правительство Китая запретило государственным служащим использовать iPhone и другие устройства иностранных брендов на рабочем месте. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

 

Китай запретил госслужащим использовать iPhone и другие иностранные устройства на работе – фото 1

 

Теперь чиновники не могут использовать такие гаджеты для рабочих целей или даже приносить их в офис, однако дома запрета на использование пока нет. Это часть политики Китая по уменьшению зависимости от зарубежных технологий из-за опасений шпионажа. Здесь так и хочется сказать старую поговорку о шапке, но промолчим.

 

iPhone занимает львиную часть продаж смартфонов премиум-класса в Китае, поэтому неизвестно, как отреагируют чиновники на это.

 

Китай запретил госслужащим использовать iPhone и другие иностранные устройства на работе – фото 2

 

Apple позиционирует iPhone как надежное с точки зрения конфиденциальности устройство, но некоторые люди утверждают, что в Китае компания все равно вынуждена идти на уступки в безопасности, чтобы соответствовать местным законам. К примеру, все данные пользователей из Китая хранятся на территории КНР, но и это им не помогло.

 

Китай запретил госслужащим использовать iPhone и другие иностранные устройства на работе – фото 3

 

В общем, это логичный шаг Китая. Возможно, следующим шагом будет запрет для чиновников использования смартфонов, имеющих процессоры Тайваньско-Американского происхождения, поскольку первый опыт с собственными процессорами Kirin является, новый Huawei Mate 60 Pro был полностью сделан в Китае на техпроцессе 7 нм от SMIC.

 

Источник: wsj

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 06.09.2023
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Китай запретил госслужащим использовать iPhone и другие иностранные устройства на работе