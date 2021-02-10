Китай запретил госслужащим использовать iPhone и другие иностранные устройства на работе

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технологическая война США и Китая

Правительство Китая запретило государственным служащим использовать iPhone и другие устройства иностранных брендов на рабочем месте. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Теперь чиновники не могут использовать такие гаджеты для рабочих целей или даже приносить их в офис, однако дома запрета на использование пока нет. Это часть политики Китая по уменьшению зависимости от зарубежных технологий из-за опасений шпионажа. Здесь так и хочется сказать старую поговорку о шапке, но промолчим.

iPhone занимает львиную часть продаж смартфонов премиум-класса в Китае, поэтому неизвестно, как отреагируют чиновники на это.

Apple позиционирует iPhone как надежное с точки зрения конфиденциальности устройство, но некоторые люди утверждают, что в Китае компания все равно вынуждена идти на уступки в безопасности, чтобы соответствовать местным законам. К примеру, все данные пользователей из Китая хранятся на территории КНР, но и это им не помогло.

В общем, это логичный шаг Китая. Возможно, следующим шагом будет запрет для чиновников использования смартфонов, имеющих процессоры Тайваньско-Американского происхождения, поскольку первый опыт с собственными процессорами Kirin является, новый Huawei Mate 60 Pro был полностью сделан в Китае на техпроцессе 7 нм от SMIC.

Источник: wsj