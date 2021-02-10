Китайцы превратили Xiaomi Mi 9 в игрового франкенштейна

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Что делать, если вы хотите играть в топовые мобильные игры на ультранастройках графики, но имеете ограниченный бюджет? Кто-то умерит свой «аппетит», а кто-то соберет свой игровой смартфон! Именно так и сделали умельцы из Китая.

Основой для будущего игрофона стал Xiaomi Mi 9. Его удалось приобрести за 700 юаней (~$107), хоть и с весьма изношенной задней крышкой. Но главнрое начинка и его уже изрядно подустаревшего процессора Snapdragon 855 все еще достаточно для игр. Правда аккумулятора в 3300 мАч маловато, особенно для игрового смартфона, поэтому нужно установить несколько таких же! Именно так и подумали китайские «кулибины», и «прикрутили» еще две идентичных батареи, достигнув суммарной емкости в 9900 мАч. Но для корректной работы с питанием пришлось разблокировать загрузчик и немного изменить ПО.

Но каким бы мощным в свое время не был Snapdragon 855, он все же устарел. А что, если его разогнать… Подумали умельцы и так сделали, внеся коррективы в программное обеспечение ядра. К слову, перепрошивка ядра системы дает возможность даже разогнать герцовку экрана. Но ценой всех этих улучшений становится тепло. Очень много тепла.

С завода телефон не рассчитан на такой сильный нагрев, потому пришлось удалить модуль камеры (надо чем-то жертвовать) и установить куллер с радиатором на его место. Естественно, для работы вентилятора необходимо питание. С этой целью ко всей конструкции была добавлена плата для регулировки напряжения на 5 В, подключенная к батарее и собственно куллеру.

Весь готовый аппарат поместили в специальный корпус, распечатанный на 3D принтере с универсальным креплением для игрового контролера. Все, ваш собственный игровой смартфон готов! Надо сказать, все модификации принесли свой результат: в самой требовательной игре на сегодня, Genshin impact, на максимальных настройках графики «франкенштейн» выдает 50 fps против 39fps на обычном Xiaomi Mi 9.

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Источник: gsmarena