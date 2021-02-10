Китайский патриотизм в действии: бойкот продукции Gigabyte

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Китайские магазины объявили бойкот продукции Gigabyte из-за нелестного отзыва о качестве китайских товаров

Одно случайно оброненное слово порой способно натворить немало дел. Это правило подтвердила компания Gigabyte, которая нелестно отозвалась о качестве китайской продукции. В частности, она заявила, что продукция из Китая «неполноценная», тогда как электроника, произведенная на Тайване (ее собственная продукция) предлагает более высокий уровень качества.

Этот выпад в сторону китайских товаров, возможно, сошел бы Gigabyte с рук, если бы ее заявление не попало на глаза членам Лиги коммунистической молодежи Китая. Они сделали скриншот, где тайваньская компания негативно отзывается о продукции из Китая, и распространили его в сети Weibo, придав ему широкую огласку.

Скриншот быстро разлетелся по сети и патриотично настроенные китайцы крайне негативно восприняли высказывание Gigabyte. Пост собрал более 5000 комментариев, среди которых преобладают гневные с нелицеприятными высказываниями в адрес компании.

Спохватившись Gigabyte принесла извинения:

«Мы искренне приносим извинения за дискомфорт, который это доставило всем, и мы благодарим большинство игроков и пользователей за их заботу о нашей компании.

Gigabyte ведет бизнес на материковой части Китая более 20 лет и тщательно рассмотрит неуместные комментарии и внесет коррективы в соответствии с национальными принципами».

Но Gigabyte опоздала, реакция на ее выпад уже последовала. Поставить на место тайваньскую компанию решили крупнейшие китайские онлайн-площадки, включая JD.com, которые попросту убрали с полок магазинов продукцию Gigabyte. Учитывая то, что Китай является одним из крупнейших рынков в мире, бойкот продукции обернется для Gigabyte потерей существенной доли доходов.

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Источник: cntechpost