Клей, ацетатный лист и принтер: легкий способ взлома сканера отпечатков пальцев

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Цена вопроса $5

Сканер отпечатков пальцев самый простой и понятный способ аутентификации по отпечаткам пальцев. Считается, что дактилоскопический датчик безопасная альтернатива запоминанию бесчисленных логинов, пин-кодов и паролей, хранящихся на смартфонах. Их растущая скорость, комфорт и размещение в экране указывают на то, что эта технология сохранит актуальность еще долго.

Но любую биометрическую систему можно обойти, и специалисты Kraken Security Labs продемонстрировали, что сделать это можно будет легко. Причем для того, чтобы взломать смартфон не нужен прямой доступ к отпечатку пальца. Можно обойтись фотографией поверхности, к которой прикоснулся отпечаток пальца.

В основе метода лежит тот факт, что отпечатки пальцев — это ключи, которые мы оставляем везде: на ручках дверей, на бокалах, на прилавках и прочих поверхностях. При хорошем качестве отпечатка можно сделать его и фото, которое можно отредактировать в фоторедакторе для достижения необходимого результата. Готовое изображение необходимо распечатать на ацетатном листе, используя лазерный принтер и создав трехмерную модель отпечатка. Последнее усилие — нанести на отпечаток столярный клей, чтобы получить слепок.

Готовый слепок затем можно приложить к сканеру отпечатков пальцев и спокойно разблокировать устройство. Как утверждают специалисты Kraken Security Labs, себестоимость такого метода всего $5 и им удалось успешно разблокировать несколько устройств. Они пришли к выводу, что не стоит считать сканер отпечатков пальцев как панацею и надежную защиту. Несмотря на уникальность папиллярного узора, воссоздать его можно достаточно легко.

Источник: blog.kraken