Ключевая роль Vivo в сотрудничестве с MediaTek раскрывает новые детали – Vivo уже имеет доступ к разработке Dimensity 9400

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СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРЕВНИМ ПРИЯТЕЛЕМ

Китайский производитель смартфонов Vivo активно участвует в создании нового флагманского чипсета MediaTek Dimensity 9400. Как сообщает издание GizChina, сотрудничество компаний сейчас сосредоточено на интеграции технологий искусственного интеллекта в чипсеты.

В частности, Vivo помогла MediaTek внедрить поддержку речевых и зрительных AI-моделей непосредственно в чип Dimensity 9300. Это позволило повысить производительность и безопасность обработки данных на устройствах Vivo.

Благодаря такому сотрудничеству смартфоны Vivo первыми получили новейший Dimensity 9200 и, возможно, будут первыми с Dimensity 9300. Теперь компании работают над усовершенствованием следующего чипсета Dimensity 9400.

Такое тесное партнерство позволяет компаниям получать взаимные преференции – они сотрудничали и тогда, когда все считали, что MTK лагает – даже в те времена компания продолжала устанавливать чипсеты Hellio в свои смартфоны.

Сотрудничество с MediaTek стратегически важно для Vivo в плане инноваций и конкурентоспособности на рынке.

Источник - cnmo