Кнопка отмены подписки Gmail наконец-то появилась на Android!

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Пользователи Android, и на вашей улице теперь праздник!

Мы уже писали о том, что Google тестирует кнопку "отписаться" в Gmail для Android, но когда такую функцию внедрят – было неизвестно, хотя пользователям iOS такая кнопка была доступна раньше.

Как сообщает Android Police, в Gmail для Android появилась новая кнопка отписки, расположенная в верхней части письма. При нажатии на нее пользователь либо получит запрос на подтверждение через всплывающее диалоговое окно, либо будет перенаправлен на веб-сайт рассылки. Реальный процесс зависит от того, как издатель рассылки интегрировал опцию отписки.

Эта функция позволит вам забыть о назойливых рассылках, на которые вы когда-то подписались. До этого времени мобильное приложение Gmail не было таким простым. Хотя вы могли найти опции для блокировки и сообщения о спаме, спрятанные в меню, прямой кнопки для отписки не было. Сейчас этот процесс значительно упростили, чтобы не отнимать у пользователей время.

Не все пользователи еще имеют доступ к кнопке отписки, поэтому, возможно, вам придется подождать немного, пока она появится на вашем устройстве.

Кроме того, была добавлена функция "сообщить о незаконном содержании", она расположена на панели действий каждого электронного письма, об этом сообщил @AssembleDebug через X.

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В общем, компания Google внедрила много интересных функций за последнее время, некоторые направлены на обычное удобство, а некоторые связаны с судебными процессами, другая часть с новыми законами ЕС.

Источник: Android Police