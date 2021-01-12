КНР хочет помочь Huawei взыскать ущерб с TSMC и других компаний, которые подчинились санкциям США

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Власти Китая встали на защиту Huawei

Видя то, как США прошлась «катком» по Huawei, и мы не увидели симметричный ответ от Пекина, создается впечатление, что принято решение выжидать и не идти на обострение конфликта в существующей между двумя странами торговой войне. Только бы не превратить торговую войну в действительно горячий конфликт.

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Похоже, что Китай придерживается взвешенной политики и предпочитает семь раз отмерить прежде чем один раз отрезать. Точечные удары наносятся и один из них будет нанесен в скором времени и позволит Huawei взыскать с партнеров ущерб, который был причинен ими из-за следования директивам Белого дома.

В частности, в Китае принято постановление, которое позволяет местным компаниям предъявлять зарубежным партнерам требования об уплате ущерба, который был причинен ими из-за ограничений, которые были наложены третьими сторонами и странами. А также они смогут понуждать их вернуться к сотрудничеству. Как это все будет работать на практике, большой вопрос.

Не забываем, что партнеры работают на территории других независимых стран, которые не подпадают под юрисдикцию властей Китая. Но эксперты говорят о том, что в случае игнорирования требований о возмещении ущерба, иностранные компании навлекают на себя проблемы, связанные со сложностью ведения бизнеса на китайском рынке.

Так, прибыль TSMC на 22% состоит из тех средств, которые компания получает от китайских заказчиков. Кроме того, на территории Поднебесной располагаются ряд ее предприятий и в планах компании расширить производство. Вряд ли ей позволят и дальше комфортно работать в Китае, если она проигнорирует требования Huawei по возмещению ущерба. Естественно, при условии, что китайская компания предъявит требования по части возмещения ущерба.

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Источник: asiatimes