Когда ждать анонс Snapdragon 8 Gen 1 Plus

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Самое раннее в мае

По сети давно гуляют слухи, что Qualcomm готовит к выходу Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Главное отличие от предшественника будет в том, что изготовлен он будет силами и по 4-нанометровой технологии TSMC. На этот чип возлагают большие надежды, что он не будет столь же горячим, как Snapdragon 8 Gen 1.

Поговаривают, что Qualcomm торопится с выходом Plus-версии. Если верить известному информатору Digital Chat Station, то Snapdragon 8 Gen 1 Plus могут представить в мае. Но это самое ранее время, когда может дебютировать чип. Не исключено, что анонс отодвинут на более поздний срок.

По предварительной информации, Snapdragon 8 Gen 1 Plus по-прежнему создан по схеме «1+3+4», где одно ядро Cortex-X2, трио ядер Cortex-A710 и квартет Cortex-A510. Ожидается, что пиковую тактовую частоту «выкрутят» до максимума и новый процессор установит новый рекорд в AnTuTu, уверенно шагнув за отметку в 1 млн «попугаев».

Ходят слухи, что первым флагманом с новым чипом на борту станет Xiaomi 12 Ultra. Хотя есть и те, кто уверяет, что эта модель не выйдет, а нас ждет премьера Xiaomi Mix 5 и Xiaomi Mix 5 Pro.

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Источник: mydrivers