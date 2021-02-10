Когда представят OnePlus 12 и другие горячие новинки компании

118

Три новинки летом и флагман перед новым годом

Известный инсайдер Йогеш Брар ( @heyitsyogesh ) поделился в своем Twitter информацией о расписании анонсов компании OnePlus.

В ближайшее время, а именно в августе, нам покажут сразу три новых смартфона из разных ценовых категорий. Самым дорогим и значимым для компании будет первый складной смартфон компании, которому прочат название OnePlus Open, но сам инсайдер называет его OnePlus Foldable.

Анонс этого красавца состоится 29 августа, а более подробно ознакомиться с его характеристиками и внешним видом можно в нашей фотографии по этой ссылке (нажмите здесь) .

Другим интересным смартфоном станет флагман OnePlus Ace2 Pro. По большому счету, кроме замены процессора на флагманский Snapdragon 8 Gen 2, значительных изменений не произойдет. Он станет типичным летним флагманом компании с максимальной производительностью, но упрощенными камерами и материалами корпуса по отношению к номерной модели.

С OnePlus Nord CE 3 мы уже знакомы. Это очень удачное устройство среднебюджетного класса с неплохим соотношением цены к характеристикам. Подробнее о нем можно прочитать здесь (нажмите здесь)

Ну и напоследок он рассказал, когда презентуют следующее поколение номерных флагманов компании OnePlus 12. Китайский запуск состоится в декабре 2023 года, а глобальную версию покажут уже в феврале 2024. Подробнее о характеристиках будущего флагмана можнопрочитать здесь (нажмите здесь) .

Читать также: Xiaomi устроит нам горячий август: Mix Fold 3, Redmi K60 Ultra и флагманский планшет Pad 6 Max

Источник: twitter