Компания Honor представила новый концептуальный телефон V Purse, который похож на кошелек и имеет стилизованные обои.

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Что-то действительно необычное

Honor представила новый концептуальный телефон V Purse, похожий на кошелек и имеющий стилизованные обои.

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Устройство оснащено внешним дисплеем и сменными ремешками и цепочками, чтобы вы могли настроить его внешний вид. Honor рассматривает кошелек V как способ, с помощью которого электронные устройства можно рассматривать как модные аксессуары, предлагающие неограниченные возможности для самовыражения.

Тем не менее, это все еще концептуальный телефон, а не многофункциональный кошелек. Вы не можете хранить в нем вещи, но, конечно, вы можете носить его как кошелек с помощью съемных ремней-цепочек. Поскольку устройство оснащено внешним экраном, Honor предлагает возможность выбрать интерактивные и взаимозаменяемые обои, чтобы вы могли изменять их в соответствии со своей одеждой. Но все же смартфон можно использовать как электронный кошелек для бесконтактной оплаты.

Honor продемонстрировала разнообразные обои для V Purse, включая пушистый, который реагирует на ваше прикосновение и двигается по экрану, создавая впечатление, будто гладите кота.

Другая обоев – интерактивная цепочка с подвесками, на которые можно нажимать. Например, коснувшись ключевой кнопки камеры, вы откроете приложение камеры, а коснувшись кнопки музыкальной ноты, откроете музыкальный проигрыватель. Не забывайте, что экран отображается постоянно.

Honor говорит, что работала с лучшими талантами, чтобы разработать стили AOD для V Purse, в частности, директора по дизайну мужской одежды Burberry Брема Ван Дипена, художником Юнуэне Эспарза, деканом Международного колледжа Китайской академии искусств Юань Юминя и междисциплинарным художником Сяо Хуэй Ван. Бренд планирует открыть платформу для дизайна AOD, чтобы разработчики и дизайнеры со всего мира могли создавать индивидуальные образы.

В дополнение к стильному дизайну, Honor также сделал V Purse экологически чистым. Для ремешков они использовали экологически чистые материалы, например веганскую кожу. Он также очень тонкий, имеет толщину всего 9 мм, что даже тоньше, чем последнее сложное устройство Magic V2 от компании.

Несмотря на это компания еще не опубликовала много деталей об аппаратном обеспечении V Purse, поскольку оно еще не в массовом производстве. Однако они показали, что создали петлю, выдерживающую 400 000 изгибов.

Концепт действительно стоит внимания, ведь лично мне напоминает те далекие времена, когда телефоны отличались разнообразием стилей, формфакторов и даже функциональности.

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Источник: gizmochina