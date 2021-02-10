Компания Meta снова удивляет: в Facebook внедряют функцию нескольких личных профилей

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Теперь вы можете сделать мультипрофиль

После внедрения крутых функций в WhatsApp компания Meta не стала останавливаться, внедряя новые функции в свои другие приложения. Facebook объявил, что его пользователи теперь могут создавать несколько личных профилей, каждый из которых имеет свою уникальную ленту с соответствующим контентом, между которыми можно переключаться без необходимости входа в систему.

Новая функция очень полезна тем, кто хотел бы отделить разные хобби, которыми они хотели бы заниматься и делиться со своими друзьями и семьей.

Теперь вы можете общаться с выбранными вами людьми или сообществами, а каждый профиль теперь имеет уникальную ленту с соответствующим контентом и общими интересами.

Также можно легко переключаться между профилями без входа в систему.

Это также облегчает разделение личных и профессиональных отношений, а также позволяет держать один профиль привязанным к сообществу, а другой просто для друзей. Новая функция позволяет организовать, с кем вы делитесь и какой контент вы видите в ленте каждого из ваших профилей.

Согласно сообщению Facebook, возможность создавать несколько личных профилей начинает внедряться по всему миру сегодня и продлится в течение следующих нескольких месяцев, поэтому будьте терпеливы, если вы не увидите ее сразу.

Важно добавить, что некоторые функции Facebook будут недоступны для дополнительных личных профилей в начале запуска.

Facebook заявляет, что расширит поддержку Messenger для дополнительных профилей в ближайшие месяцы.

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Источник: about.fb