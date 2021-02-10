WhatsApp теперь на iPad: пользователи ждали этого много лет, компания Meta хочет привлечь больше людей

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Ждали много лет

На этой неделе несколько бета-тестеров WhatsApp получили неожиданный подарок: компания похоже тестирует версию своего приложения для iOS, которая также оптимизирована для iPad. Как впервые заметил WABetaInfo, версия 23.19.1.71 программы TestFlight от WhatsApp также включает в себя новое приложение для iPad.

С того, что мы увидели, приложение для iPad работает именно так, как на других устройствах. Вы подключаетесь к нему, отсканировав QR-код. Слева вы увидите список ваших разговоров, а справа – текущий чат. Это очень похоже на приложение для iOS, но вместо того чтобы видеть одну панель за раз, вы видите обе. Это почти заставляет задуматься, почему так долго, особенно когда руководитель WhatsApp Уилл Каткарт еще в январе 2022 года сказал, что "мы бы с удовольствием это сделали".

Meta почему-то никогда не любила создавать приложения для iPad. До сих пор нет iPad-приложений для Instagram или Threads, а также приложение для Facebook - это лишь плохо масштабируемая версия приложения для iPhone. Messenger – едва ли не единственное приложение Meta, которое имеет хоть немного приличную версию для iPad. Но поскольку WhatsApp становится все более центральным элементом социальной экосистемы Meta – и поскольку компания пытается убедить бизнес использовать WhatsApp для размещения объявлений и взаимодействия с клиентами – есть смысл перенести приложение и на iPad.

В последнее время WhatsApp привлекает большое внимание. Приложение для Mac было обновлено с улучшенной функцией групповых звонков, теперь в приложении поддерживаются фотографии и видео в формате HD, каналы доступны пользователям по всему миру, а компания Meta провела большую работу, чтобы облегчить использование вашего аккаунта на разных устройствах. Возможно, самое интересное, что Meta, похоже, работает над тем, чтобы сделать WhatsApp кроссплатформенным сервисом обмена сообщениями, чтобы соответствовать правилам ЕС, что является еще одной причиной сделать приложение доступным для как можно большего количества пользователей в как можно большем количестве мест.

Трудно назвать одно из самых популярных приложений планеты секретным оружием, но WhatsApp, безусловно, относится к продуктам Meta с наибольшим потенциалом. Кажется, Meta хочет превратить его в более приватную социальную сеть, которая позволит людям общаться друг с другом и с тем, что им важно. Лучший способ сделать это – быть вездесущим, поэтому после многих лет упрашиваний пользователей планшетов, WhatsApp может вскоре стать доступным на вашем большом экране.

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Источник: wabetainfo