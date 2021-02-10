Компания показала Honor 60

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Все достаточно предсказуемо, за основу взят дизайн Honor 50

В этом году Honor решила почти не трогать сегмент бюджетников, ограничившись более настойчивым внедрением в сегмент устройств среднего класса. В продолжение этой стратегии она готовится представить 1 декабря серию Honor 60, модели которой, по всей видимости, станут лишь немного усовершенствованными версиями Honor 50.

По крайней мере, что касается дизайна никаких резких движений не будет. Разве что в палитре расцветок появится эффектный вариант с имитацией звездного неба. Внешне Honor 60 практически полностью будет повторять Honor 50. Говорить об этом с уверенностью позволил очередной промо-плакат компании, на котором она решила продемонстрировать дизайн новинки.

Главная отличительная черта Honor 60 и предшественника — фирменный блок камер, который еще ранее успела обкатать в своих аппаратах Huawei. Таким образом компания формирует единый «характер» своих устройств и делает их узнаваемыми на фоне конкурентов.

В Honor 60 вновь отдали предпочтение внушительной овальной формы площадке для камер, две из которых помещены внутрь окружностей. Только на этот раз она не выполнена в цвет корпуса, а посредством золотистой окантовки камера стала более акцнтированной и заметной.

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Источник: mydrivers