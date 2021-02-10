Компания Vivo поделилась новым тизером и образцами камер будущих смартофнов серии X100.

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Непревзойденная красота

Уже близится долгожданная презентация смартфонов Vivo серии X100 в Китае 13 ноября. Компания начала дразнить нас своими будущими новинками.

Новый тизер представляет X100 Pro в варианте цвета Sunset Orange Peel с кожаной задней панелью и рамкой золотистого оттенка. Это в дополнение к ранее показанному варианту Starry Blue со стеклянной задней панелью.

Также компания поделилась набором образцов камер смартфонов X100 и X100 Pro. Примеры показывают оптический зум телефонов и возможности телефото-макрокамеры.

Согласно сообщениям, Vivo X100 и X100 Pro будут оснащены 64-мегапиксельной телефотокамерой OmniVision OV64B, 50-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом Samsung JN1 и основной камерой Sony IMX920 (X100) или Sony IMX989(X).

Оба телефона будут оснащены чипсетом Dimensity 9300 и оперативной памятью LPDDR5T. Ожидается, что у них будет до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТВ постоянной памяти.

Vivo X100 и X100 Pro будут иметь 6,78-дюймовую OLED-панель с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. X100 будет оснащен аккумулятором емкостью 5100 мАч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт, в то время как X100 Pro будет иметь больший аккумулятор емкостью 5400 мАч с поддержкой проводной зарядки 120 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт.

Ожидается, что серия Vivo X100 будет стоить от 3,999 юаней (~$546).

Источник: weibo