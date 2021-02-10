Контакты Google получат более удобную настройку отдельных рингтонов для абонентов

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Менять рингтоны без захода в профиль абонента﻿﻿

Контакты Google является программой по умолчанию на некоторых устройствах Android, включая телефоны Pixel. Возможность устанавливать собственные мелодии звонка для каждого контакта существует давно, но сейчас разработчики работают над удобным их применением.



На вкладке Fix & manage недавно появившийся параметр Ringtones впервые был замечен в версии 4.22.37.586680692 на канале GAppsLeaks в Telegram. Теперь установка мелодии вызова для определенного контакта требует открытия контактной карты, нажатия меню с тремя точками и нажмите «Установить рингтон». Новая опция расположена в разделе "Другие инструменты" вкладки Fix & manage прямо под "Семейной группой" и "Заблокированными номерами".



Текущий макет вкладки «Исправление и управление» (слева). Новая опция «Рингтоны» в разделе Fix & manage (справа).



Помимо более удобного способа установки мелодий для контактов, новая страница также предоставляет список всех установленных вами мелодий для контактов. У каждого контакта есть кнопка воспроизведения, как показано ниже, а название мелодии указывается под именем контакта. Согласно AssembleDebug, любой рингтон, установленный пользователем для контакта в прошлом, также появится здесь.



Трудно сказать, когда будет введено новое меню рингтонов, заменит ли оно обычное и нужно ли будет делать дополнительные настройки, чтобы получить доступ к этой функции.﻿

Источник: Android Police