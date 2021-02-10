Пользователи Apple Vision Pro массово забывают пароли – а восстановить дома просто невозможно

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Продуманность

Представьте себе, что вы наконец-то приобрели очки дополненной реальности от Apple – Vision Pro за 3500 долларов. А через несколько дней активного использования вдруг забыли пароль для разблокировки устройства. Как вы думаете, что делать?

Верно, идти в сервисный центр! Потому что если вы несколько раз введете пароль, очки заблокируются. Сразу видно, продуманность, экосистема… Но восстановить пароль через iPhone почему-то купертиновцы не додумались.

Чтобы вернуть их к работе, придется отнести Vision Pro к ближайшему Apple Store или отправить в сервисный центр AppleCare. После этого все данные на устройстве будут стерты, а пароль – сброшен до заводских настроек.

А сюр в том, что сделать это дома просто невозможно – у Vision Pro нет USB-C порта для подключения к компьютеру. Есть специальный ремень для разработчиков, но стоит 300 долларов. А еще смешнее будет, если окажется, что пароль меняется сам через баг VisionOS. Хотя, подождите. Самая стабильная ОС, быть такого не может. Может ли?

Источник – didgital trends