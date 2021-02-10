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Пользователи жалуются на дефекты iPhone 15 Pro прямо из коробки

25.09.2023 12 0

один смартфон в год, а столько брака

 

Многие из первых покупателей флагманских iPhone 15 Pro и 15 Pro Max получили смартфоны с разными дефектами сразу после распаковки.

 

 

В частности, в соцсетях появились жалобы на пыль внутри камеры, царапины по корпусу, неправильное расположение экрана и другие проблемы.

 

Некоторые даже отмечают наличие заметных асимметрий в антеннах iPhone 15 Pro. Проблемы наблюдаются на устройствах для рынков США, Китая и Европы.

 

 

Учитывая высокую стоимость новых айфонов, пользователи разочарованы таким качеством от Apple. Компании следует просмотреть стандарты контроля качества и обезопасить цепь поставок от подобных дефектов.

 

Пользователи жалуются на дефекты iPhone 15 Pro прямо из коробки – фото 1

 

Хотя большинство iPhone 15 Pro все же приходят без проблем, Apple должна уделить внимание жалобам пользователей и предотвратить появление бракованных смартфонов в будущем. Репутация компании всегда была связана с качеством и вниманием к деталям.

 

Источник - wcffctech

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 25.09.2023
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Пользователи жалуются на дефекты iPhone 15 Pro прямо из коробки