Коробка Pixel 8a в сети - дизайн как у Pixel 8 и некоторые детали по характеристикам

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ВОТ КАК ВИДЕТ

В сети появились фото розничной упаковки грядущего телефона Google Pixel 8a. Снимки происходят из Вьетнама, где производятся Pixel. На коробке видно, что Pixel 8a будет выпускаться в черном цвете и будет иметь дизайн, похожий на флагманский Pixel 8 - в частности, скругленные края.

Одна из этикеток указывает на поддержку зарядного устройства мощностью до 27 Вт, как и в Pixel 8. Хотя на самом деле скорость зарядки Pixel 8a, вероятно, будет ниже из-за ограничений по тепловыделению.

Ранее появлялась информация, что Pixel 8a будет иметь более компактные габариты, чем предшественник – 152,1 x 72,6 x 8,9 мм против 152,4 x 72,9 x 9,0 мм у Pixel 7a. Экран останется 6,1 дюйма с частотой 90 Гц.

Внутри смартфона будет чип Google Tensor G3, который обеспечит лучшую производительность и энергоэффективность предшественника. Ожидается, что Pixel 8a появится на рынке весной на конференции Google I/O 2024.

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