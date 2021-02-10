Краш-тест смартфона Xiaomi с Gorilla Glass Victus: царапаем и роняем

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Мало кто из вас вспомнит, но первое поколение защищенного стекла Gorilla Glass вышло в 2008 году. Затем компания начала стабильно совершенствовать его, работать над тем, чтобы стекло стало прочнее и в прошлом году представила новое поколение, именуемое Victus. Сама компания преподносит его как праздник на улице растяп. Ведь новое стекло сложно поцарапать, и оно лучше выдерживает падения.

Хотелось верить, что это правда и царапины не будут появляться от неправильных касаний. Мы решили проверить, насколько прочным и устойчивым к царапинам является стекло Gorilla Glass Victus. Благо усилиями Xiaomi оно перестало быть уделом флагманов и премиальных устройств, компания начала ставить это стекло в среднем сегменте.

Проверять было решено самым эффективным способом — дроп-тестом, да еще и в сравнении с более доступным аппаратом. Сравнивать решено POCO X3 GT и Realme 5. Пришло время приступить к самому сравнению — какой из смартфонов покажет себя лучше и действительно ли Gorilla Glass Victus так хорош как его репрезентует производитель? Откидываемся на спинку кресла, насыпаем себе попкорна и наслаждаемся.

Но начали мы с разогрева, предложив обоим смартфонам пройти испытание песком. Стояла цель выяснить, насколько стекла устойчивы к царапинам. Победитель здесь очевиден — Poco X3 GT с Gorilla Glass Victus. На стекле смартфона были замечены лишь небольшие царапины, едва заметные и микроскопические. Чего не скажет о стекле Realme 5, которое получает приличные «шрамы» от воздействия песчинок.

Для первого раунда дроп-теста ронять смартфоны решили с высоты 1 метр, и в качестве «аэродрома» для приземления выбрали ламинат. Оба смартфона продемонстрировали достойный результат, стекло осталось невредимым. Для второго раунда была выбрана высота 1,80 см. Проверку боем на отлично прошел Poco X3 GT, а вот Realme досрочно сдался, стекло треснуло.

Мы не стали ограничиваться этим и решили узнать предел ударопрочности Gorilla Glass Victus для чего в качестве поверхности для приземления была выбрана плитка. Итог оказался следующим: после второго падения стекло покрылось паутиной.

Предостерегаем всех от подобных краш-тестов и признаем, что Gorilla Glass Victus чудес не совершает. Не найдетесь, что смартфоны с этим стеклом не будут царапаться и разбиваться при падении — это невозможно. Но шанс выжить у них выше, чем у моделей с более ранними поколениями стекол Gorilla Glass.

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