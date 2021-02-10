Чертеж корпуса Huawei Nova 12 Ultra демонстрирует блок камер и заднюю панель

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Дизайн снова на любителя

Huawei готовится к отдельному событию после конференции Huawei full scene 28 ноября. Ожидается, что она будет посвящена смартфонам Huawei Nova 12 и Nova 12 Ultra.



В сеть попали дизайнерские чертежи, дающие представление о внешности Huawei Nova 12 Ultra. У него будет тройная камера, расположенная вертикально, с заметным логотипом бренда XMAGE. Этот лейбл ранее был резервирован для флагманских устройств Huawei, изменение свидетельствует о возможном улучшении камеры в серии.



Huawei Nova 12 продемонстрирует новый чип Kirin от Huawei. Ожидается, что Nova 12 Ultra получит тот же процессор, что Huawei Mate 60. По слухам, Nova 12 Ultra поддерживает расширенные функции, такие как двусторонний спутниковый обмен сообщениями Beidou. Экран будет защищен стеклом Kunlun.



Также в период с конца этого года до начала следующего года ожидается ряд инновационных анонсов Huawei.

Источник: Sparrows News