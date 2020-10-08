Кроме Snapdragon 875, Samsung планирует производить Snapdragon 750

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Похоже, Samsung всерьез решили взяться за сотрудничество с Qualcomm в производстве новых чипов Snapdragon.

Samsung, судя по всему, крепко взялась за развитие отношений с американским производителем чипсетов. Сначала мы узнали о том, что корейская компания будет производить следующий флагманский чип Snapdragon 875, а сегодня стало известно, что корейцы и американцы заключили сделку по производству процессора Snapdragon 750. Ожидается, что предстоящий чипсет будет являться лучшим решением для смартфонов среднего класса.

Согласно информации от южнокорейских изданий, Samsung уже готовы к производству 8-нм чипов. Стоимость сделки пока неизвестна. По слухам, новый чипсет впервые будет использоваться в Galaxy A42 5G и Xiaomi Mi 10 Lite 5G. Скорее всего, оба этих смартфона будут представлены до конца 2020 года.

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Кроме Snapdragon 875 от Qualcomm, южнокорейский технологический также недавно выиграл контракты на изготовление графических процессоров серии Nvidia RTX 3000 с использованием 8-нм процесса и чипа IBM POWER10 для дата-центров с использованием 7-нм процесса.

Также сообщается, что Samsung будет ежегодно тратить 8,6 миллиардов долларов на разработку и совершенствование своих собственных чипов, а также на закупку нового оборудования. На данный момент по объему производства обгоняет только TSMC, нынешний лидер рынка. По данным TrendForce, Samsung занимает 17,4% мирового рынка производства чипов, а ее ожидаемый доход в 3 квартале 2020 года составляет 3,67 миллиарда долларов.

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Источник: Gizmochina



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