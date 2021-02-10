КРУТЫЕ ЦЕНЫ! Realme 11 Pro+ – стильный дизайн и 200MP камера как из Китая так и по месту – всего от 10 491

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МОЩНАЯ КАМЕРА И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ВИД

Realme имеет в своем арсенале смартфон Realme 11 Pro+, отличающийся стильным дизайном, разработанный совместно с Gucci и 200MP камерой.

Устройство также имеет 6,7-дюймовый экран AMOLED с яркими цветами и плавностью 120 Гц. Мощный процессор Dimensity 7050 обеспечивает быструю работу любых программ.

А основная камера на 200 МП с размером сенсора 1/1.4 – сенсор больше, чем Sony IMX 766/890, имеет оптическую стабилизацию изображения позволяет делать детализированные фото и 4K видео. Селфи-камера на 32 МП тоже радует качеством снимков.

Еще одним плюсом является быстрая 100-ваттная зарядка, которая дает 50% за 12 минут. А общий дизайн смартфона исполнен в современном стиле с премиальным ощущением.

С AliExpress эту модель можно заказать за 10491 грн. Однако в одной версии отсутствует NFC, а в другой – обновление ПО – поэтому необходимо выбирать, однако мы советуем версию с работающим NFC – это важнее в современном мире.

Для тех, кто не хочет ожидать мы привезли именно такую версию за 13 499 грн, вы получите NFC из Google Pay, обновление ПО. А еще мы предоставляем возможность приобрести крутую защитную пленку - всего за 360 гривен, что даже круче, чем защитное стекло.﻿

Global ROM, NFC, No OTA. Версия 12/256





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Realme 11 Pro Plus ALIEXPRESS - 10 491 грн

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