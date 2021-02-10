Круто! Раскрыты подробности о дисплее Xiaomi 12

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Xiaomi 12 получит передовой экран с максимальными характеристиками

Вчера было объявлено, когда состоится премьера серии Xiaomi 12. Вместе с этим был дан старт промо-кампании, посвященной предстоящему анонсу. Изначально компания подтвердила излюбленную тему — мощное «железо» и две из трех новинок точно будут построены на Snapdragon 8 Gen 1. А сегодня было решено поведать о дисплее, который несет в себе целый ряд рекордных показателей.

Декларируется, что Xiaomi 12 оснастили 6,28-дюймовым дисплеем, который получил максимальную оценку DisplayMate A+. Он будет хорош по всем показателям. Настолько хорош, что установит 15 рекордов. Это будет 10-битная AMOLED-панель с отличной цветопередачей, резкостью, глубиной и детализацией, которая предложит 16000 уровней яркости, частотой обновления 120 Гц и защищать ее станет закаленное стекло Gorilla Glass Victus.

Ранее были слухи, что экран Xiaomi 12 будет разрешением QuadHD+, но менеджер по продуктам компании сообщил, что выбор пал на экран разрешением FullHD+. Причина понятна и проста — уменьшение жора аккумулятора и увеличение автономности работы смартфона. При этом он подчеркнул, что стоит такой экран дорого.

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Стоит обратить внимание, что топ-менеджер компании говорил исключительно о Xiaomi 12, поэтому есть вероятность, что Xiaomi 12 Pro все же предложит AMOLED-экран разрешением QuadHD+ с технологией LTPO. Так это или нет узнаем уже скоро, 28 декабря, когда и представят семейство Xiaomi 12.

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Источники: mydrivers, mydrivers