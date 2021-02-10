Купи выгодно Nubia Red Magic 5S, Amazfit Bip U Pro и наушники LeTV Pro

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Ловите промокоды, позволяющие купить по меньшей цене Nubia Red Magic 5S, Amazfit Bip U Pro и наушники LeTV Pro

Где купить гаджеты, чтобы не сильно переплатить? Именно такой вопрос задает себя каждый, кто хочет пополнить парк своих гаджетов и хочет прикупить что-то новое. Это нормальное желание каждого приобрести нужный товар по меньшей цене и с выгодой для собственного бюджета. Остается только отыскать предложения от магазинов, позволяющие экономить.

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LeTV TWS - беспроводные наушники с активным шумоподавлением

Характеристики: Pro, драйверы 10мм, ANC, AAC, Bluetooth 5.0

Цена: $27,99 - https://lite.al/A6x26

Промокод "NR1V1B5OT2XR" + купон магазина $4

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Amazfit Bip U Pro

Характеристики: 1.43" TFT, Bluetooth 5.0, датчик кислорода в крови, аккум. 230 мАч, 5ATM

Цена: RU $57,95/UA $64,99 - https://lite.al/0qRdq

Купон магазина $5 + промокод "P3XCNVAQ"

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Nubia Red Magic 5S + чехол Digma Linx Atom 3G

Характеристики: Snapdragon 865, 6.65" AMOLED 144 Гц, аккум. 4500 мАч, камера 64 Мп, NFC

Версия: 8/128 5G

Предложение для РФ!

Добавляем в корзину смартфон и чехол, вводим промокод "CITIKOD4000" и получаем:

Цена: 36 000 руб

Nubia Red Magic 5S - https://lite.al/hGjW9e

чехол Digma Linx Atom 3G - https://lite.bz/wqublV

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