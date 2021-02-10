Купи выгодно Xiaomi Amazfit Verge, OnePlus Nord N100 и наушники QCY

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Ловите скидки на Xiaomi Amazfit Verge, OnePlus Nord N100 и наушники QCY

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QCY TWS - беспроводные наушники с активным шумоподавлением (гибрид)

Характеристики: HT01, Hybrid ANC, AAC, драйверы 7.0мм, Bluetooth 5.0, QCY App, аккум. кейса 600мАч

Цена: RU $48,36/UA $50,75 - https://lite.al/cpSYMe

Промокод "BGLOAC1"

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Xiaomi Amazfit Verge - смарт-часы

Характеристики: 1,3" AMOLED (43mm), 390мАч, возможность осуществлять звонки, IP68, 512 МБ/4 Гб

Цена: $75,99 - https://lite.al/C511oU

Купон магазина $19

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OnePlus Nord N100

Характеристики: Snapdragon 460, 6.52" (720*1600) 90 Гц, Android 10, 5000 мАч, 4/64 Гб

Цена: RU $156,16/UA $159 - https://lite.al/NQn9l0

Промокод "P2PEPZFD"RU

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