Купить Realme 8 Pro, Redmi Note 10 Pro и Poco M3 по оптимальной цене

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Realme 8 Pro, Redmi Note 10 Pro и Poco M3 предлагают по меньшей цене

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Сегодня в нашем дайджесте, пожалуй, самые востребованные и интересные смартфоны для массового потребителя. Есть возможность прикупить выносливый и сбалансированный за свой прайс Poco M3, а также новенький Redmi Note 10 Pro с 120-герцовым AMOLED-дисплеем. Приятный сюрприз — заказать Realme 8 Pro, анонс которого прошел только сегодня.

Realme 8 Pro

Характеристики: Snapdragon 720G, дисплей 6.4" (2160х1080) Super AMOLED, камера 108 Мп, 4500 мАч, быстрая зарядка 50W, NFC, 8/128 Гб

Цена: $244.99 - https://bit.ly/3tHKYBk

Промокод "ANDROID88"

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POCO M3

Добавляйте в корзину и оплачивайте 29 марта!

Характеристики: Snapdragon 662, дисплей 6,53" FullHD+, стереозвук, 6000 мАч, 4/64 Гб

Цена: $125 - https://lite.bz/qytwn

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Redmi Note 10 Pro

Добавляйте в корзину и оплачивайте 29 марта!

Характиеристики: Snapdragon 732G, 6.67" 120Гц AMOLED, 5020 мАч, быстрая зарядка 30 Вт, камера 108 Мп, NFC, 4/64 Гб

Цена: $279 - https://lite.al/NTsKi

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