Купить Redmi 9, Amazfit Bip U и Amazfit Neo по низкой цене

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Не упусти шанс приобрести выгодно Redmi 9, Amazfit Bip U и Amazfit Neo

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Amazfit Bip U

Характеристики: 1.43" TFT, Bluetooth 5.0, датчик кислорода в крови, 230 мАч, 5ATM

Предложение для РФ

Цена: 3590 руб ($45.95) - https://lite.bz/HL5-y

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Amazfit Neo

Характеристики: 1.2" STN, Bluetooth 5.0, 160 мАч, 5ATM

Предложение для Украины

Цена: 849 грн - https://lite.bz/F3jIJC

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Redmi 9

Характеристики: Helio G80, 6.53" FHD+, 5020 мАч, 4/64 Гб, NFC

Предложение для РФ

Цена: $115 - https://lite.al/INUL7

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