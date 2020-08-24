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Купить умный робот-пылесос Midea VCR15 по низкой цене

24.08.2020 187 1

Предлагаем вам рассмотреть возможность покупки робота-пылесоса Midea VCR15 за вполне вменяемые деньги. Он пригодится для тех, у кого из-за большой загруженности нет времени на уборку, есть дети, отвлекающие по поводу и без, а также если вы сторонник максимально упростить унылый процесс уборки в квартире. Робот-пылесос Midea VCR15, как говорится, без шума и пыли пробежится по помещению, чтобы собрать крошки и пылинки.

 

Купить умный робот-пылесос Midea VCR15 по низкой цене – фото 1

 

Это типичный робот-пылесос круглой формы, оснащенный LED-дисплеем, таймером и системой навигации, которая позволяет ему свободно передвигаться и обходить препятствия. Внутри установлен вместительный контейнер объемом 400 мл и ультрафиолетовая лампа, призванная уничтожить микробы и бактерии.

 

Купить умный робот-пылесос Midea VCR15 по низкой цене – фото 2

 

Мощность всасывания составляет 1200 Па и автономность 90-120 минут благодаря батарейки емкостью 2000 мАч. Предусмотрена и функция влажной уборки для безворсовых напольных покрытий. Специальная тряпка из микрофибры не оставит за собой луж и разводов.

 

Только с 24 по 29 августа робот-пылесос Midea VCR15 будет доступен по цене 7 489 рублей.

 

Купить Midea VCR15


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Midea VCR15
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 24.08.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Стас 0
Что ж ты Димасик, сука такой жадный? Засрал ленту новостей рекламой и реферальными ссылки? Ты ж с ютуба неплохо зарабатываешь, но все мало. Да, и рекламка у тебя не дешевая. Ты бы сука был таким щедрым к другим, но нет, все себе в карман жлобье. На народ срать, пусть пипл хавает твою рекламу, срать на новости технологии, главное бабло успеть скосить. И ведь есть же канал с низкими ценами, но нет, сука ты жадная и на сайте сдабриваешь народ говном
24.08.2020 14:59
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Купить умный робот-пылесос Midea VCR15 по низкой цене