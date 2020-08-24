Купить умный робот-пылесос Midea VCR15 по низкой цене

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Предлагаем вам рассмотреть возможность покупки робота-пылесоса Midea VCR15 за вполне вменяемые деньги. Он пригодится для тех, у кого из-за большой загруженности нет времени на уборку, есть дети, отвлекающие по поводу и без, а также если вы сторонник максимально упростить унылый процесс уборки в квартире. Робот-пылесос Midea VCR15, как говорится, без шума и пыли пробежится по помещению, чтобы собрать крошки и пылинки.

Это типичный робот-пылесос круглой формы, оснащенный LED-дисплеем, таймером и системой навигации, которая позволяет ему свободно передвигаться и обходить препятствия. Внутри установлен вместительный контейнер объемом 400 мл и ультрафиолетовая лампа, призванная уничтожить микробы и бактерии.

Мощность всасывания составляет 1200 Па и автономность 90-120 минут благодаря батарейки емкостью 2000 мАч. Предусмотрена и функция влажной уборки для безворсовых напольных покрытий. Специальная тряпка из микрофибры не оставит за собой луж и разводов.

Только с 24 по 29 августа робот-пылесос Midea VCR15 будет доступен по цене 7 489 рублей.

Купить Midea VCR15





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